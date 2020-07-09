Обнародованы аудиозаписи с голосом Порошенко о диверсиях в Крыму в 2016 году

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом признал факт подготовки украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

На одной из аудиозаписей, продемонстрированных Деркачом на проведенной в четверг пресс-конференции, слышно, как человек, которого депутат идентифицирует как Байдена, резко критикует попытки Украины провести диверсионную операцию в Крыму и требует от украинской стороны, чтобы это больше не повторялось. В ответ человек с голосом Порошенко заявляет, что он был не в курсе этой операции и обещает провести расследование.

Это произошло, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии. Мы предприняли важные шаги, которые исключают возможность повторения подобной ситуации в будущем и единственной причиной, по которой мы не уволили начальника военной разведки – если мы сделаем это сейчас, это можно будет расценивать как принятие ответственности, — говорит он.

7 августа 2016 года в районе города Армянска (Республика Крым) российские спецслужбы обнаружили группу украинских диверсантов, которая попыталась прорваться с боем на территорию Украины. В результате погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны РФ.

В тот же день по делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Подготовка диверсий организованной группой»).

16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу 220 тыс. руб. 13 июля 2018 года Евгений Панов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Деркач уже обнародовал несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы, как он утверждает, беседы Байдена с Порошенко. В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил газете «The Washington Post», что власти страны намерены инициировать введение уголовной ответственности за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.

По материалам ТАСС .