Обновлённые MOUZ: чего ждать от них на будущих турнирах

С октября 2023 года «мышки» вышли в финалы четырёх крупных турниров по Counter-Strike, и два из них они выиграли. До этого MOUZ побеждали в последний раз в мае 2021-го на Flashpoint 3.

Рассказываем, почему MOUZ вдруг стали топами и что их ждёт дальше.

Ставка на академку

Тэг MOUZ (ранее mousesports) известен многим поклонникам киберспорта ещё с Counter-Strike 1.6. Легендарный состав с chrisj, denis, oscar в 2017-2018-х шумел на про-сцене, выигрывая трофеи. Но с началом пандемии всё разрушилось. Команда редко занимала первые места и постоянно экспериментировала с ростером.

«Мышкам» нужно было что-то менять. Начали они с молодёжного состава. Набрали в него перспективных стрелков, и трофеи с турниров для академок посыпались им в руки. Из пяти соревнований MOUZ NXT выиграли четыре.

Боссы организации увидели успехи академки и стали понемногу привлекать молодых к основе. Первым, в январе 2022-го, перевели torzsi. Через полгода пришёл xertioN. В середине 2023-го состав укомплектовался siuhy и Jimpphat. А средний возраст команды не превышал 21 года.

Ставка на молодых сработала сразу. Уже в октябре того же года «маузы» выиграли последний крупный турнир в CS:GO — ESL Pro League Season 18. Однако перед его началом их не было даже в топ-10 претендентов. Беттинг-компании давали на их золото котировки от 20.00. Для сравнения: на фаворитов Team Vitality, G2 и HEROIC кэфы стартовали от 4.80.

Закрепить успех MOUZ смогли на китайских соревнованиях. И на CS2 Asia Championships, и на IEM Chendgu они выходили в финал, но везде проигрывали FaZe Clan.

Второй трофей обновлённые европейцы залутали вновь на ESL Pro League — в 19-м сезоне. Перед его стартом букмекерские конторы выделяли их в числе фаворитов и предлагали на первое место коэффициенты от 3.50. Выше шансы были у Team Vitality (от 3.20) и FaZe Clan (от 2.80).

Шансы на будущих турнирах

Многие стаки нестабильны. Они могут как выиграть два крупных турнира, так и провалить между ними три более мелких. Например, в 2023-м такое случилось с «самураями» из G2.

Но подобное вряд ли светит MOUZ. В ситуации с G2 команду тащили пару игроков. Когда они были в форме, организация побеждала. Если они её теряли, то команда заканчивала турниры на последних местах. У «мышек», напротив, все игроки выступают примерно на одном уровне. Если кто-то проваливается, прикрывает другой.

Тем не менее букмекеры не спешат делать из них явных фаворитов предстоящих соревнований. Например, на IEM Dallas победа «маузов» котируется от 7.00. Ниже кэфы на Natus Vincere (от 6.50), Team Vitality (4.50), Team Spirit и FaZe Clan (обе команды идут от 3.50).