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Обновлённый Милютинский парк Алупки озеленяют
источник: пресс-служба администрации Ялты

Обновлённый Милютинский парк Алупки озеленяют

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:30 14.03.2025

В высадке растений приняли участие сотрудники санатория «Южнобережный», отеля LUCIANO WELLNESS & SPA FOROS, МБУ «Зеленстрой», прокуратуры, партактив «Единой России», депутаты Ялтинского городского совета, «Молодая Гвардия Единой России» и дети.

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский поблагодарил всех участников мероприятия за любовь к родному городу, выразив уверенность, что вместе можно сделать Ялту, Алупку, все посёлки муниципалитета красивыми и цветущими.

Возле амфитеатра высадили композиции из хвойников и злаков. В частности Кедр атласский Компакта и горные сосны. В детской зоне создавали напочвенный покров из Саркококки. Растение душистое, цветёт в январе и очень нравится людям. Поскольку парк находится в лесополосе, постарались сохранить обзор на море. Чтобы добавить общественной территории ярких красок, у всех растений будет разная листва – красного, желтого, зелёного цвета. По многочисленным просьбам местных жителей высадим розы. Конечно же, уделим внимание Могиле Неизвестного Солдата – её украсят декоративные растения, — пояснил Глава муниципалитета. 

Для создания единой концепции озеленение проработано с авторами проекта благоустройства общественной территории. Первым этапом будет высажено 4000 растений.

источник: Ялтинский городской совет 

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