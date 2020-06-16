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Обокрал собственную бабушку, а деньги потратил на алкоголь и женщин. Случай в Симферополе
Иллюстративное фото: medved-expert.ru

Обокрал собственную бабушку, а деньги потратил на алкоголь и женщин. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 11:27 16.06.2020

В Симферополе в полицию обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о кражу у нее крупной суммы денежных средств. Сумма ущерба составила порядка 615 тысяч рублей. В совершении преступления пожилая женщина заподозрила родного внука.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении кражи был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 29-летний внук пенсионерки. От задержанного получена явка с повинной, — сообщили в МВД по РК.

Как рассказал подозреваемый, у него был дубликат ключа от сейфа бабушки, где хранилась крупная сумма денег. На протяжении месяца он частями похищал деньги, которые тратил на дорогостоящий алкоголь и женщин с низкой социальной ответственностью.

По месту жительства задержанного сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого изъята часть похищенных денежных средств и дубликат ключа от сейфа, установленного в доме родственницы.

Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере), — уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Обокрал собственную бабушку, а деньги потратил на алкоголь и женщин. Случай в Симферополе

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