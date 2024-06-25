Оборудование для рециклинга полимеров: особенности, назначение, критерии выбора

Оборудование для рециклинга полимеров представляет собой комплекс машин и устройств, которые предназначены для переработки пластиковых отходов и превращения их в пригодное для повторного использования сырье. Основные типы оборудования и их функции включают:

дробилки и шредеры : эти устройства предназначены для измельчения пластиковых отходов на мелкие кусочки. Шредеры могут справляться с крупными и твердыми изделиями, такими как трубы и канистры, тогда как дробилки обычно используются для более мелких и мягких пластиковых изделий.

: эти устройства предназначены для измельчения пластиковых отходов на мелкие кусочки. Шредеры могут справляться с крупными и твердыми изделиями, такими как трубы и канистры, тогда как дробилки обычно используются для более мелких и мягких пластиковых изделий. моечные установки : после измельчения пластиковые отходы необходимо очистить от загрязнений, таких как грязь, остатки пищи или химикаты. Моечные установки включают в себя ванны для замачивания, моечные барабаны и центрифуги для сушки.

: после измельчения пластиковые отходы необходимо очистить от загрязнений, таких как грязь, остатки пищи или химикаты. Моечные установки включают в себя ванны для замачивания, моечные барабаны и центрифуги для сушки. сепараторы : эти устройства используются для разделения пластиков по типу и цвету. Сепарация может происходить на основе различий в плотности, цвете (с помощью оптических сепараторов) или других характеристик.

: эти устройства используются для разделения пластиков по типу и цвету. Сепарация может происходить на основе различий в плотности, цвете (с помощью оптических сепараторов) или других характеристик. грануляторы : после мойки и сортировки пластиковые отходы проходят через грануляторы, которые плавят пластик и формируют его в гранулы. Эти гранулы являются исходным материалом для производства новых пластиковых изделий.

: после мойки и сортировки пластиковые отходы проходят через грануляторы, которые плавят пластик и формируют его в гранулы. Эти гранулы являются исходным материалом для производства новых пластиковых изделий. экструдеры : в некоторых случаях грануляция может быть совмещена с экструзией, при которой пластик плавится и формируется в непрерывную нить или полосу. Эти нити могут быть нарезаны на гранулы или использованы в производстве пластиковых изделий.

: в некоторых случаях грануляция может быть совмещена с экструзией, при которой пластик плавится и формируется в непрерывную нить или полосу. Эти нити могут быть нарезаны на гранулы или использованы в производстве пластиковых изделий. агломераторы : эти устройства предназначены для плотных и легких пластиков, таких как пленки и пакеты. Агломераторы сжимают и режут пластик в небольшие плотные куски, которые затем могут быть легко переработаны в гранулы.

: эти устройства предназначены для плотных и легких пластиков, таких как пленки и пакеты. Агломераторы сжимают и режут пластик в небольшие плотные куски, которые затем могут быть легко переработаны в гранулы. оборудование для термической переработки: включает в себя пиролизные установки и установки для газификации, которые разлагают пластиковые отходы при высоких температурах, превращая их в жидкое топливо или газ, который может быть использован в энергетических целях.

Все эти компоненты могут быть объединены в автоматизированные линии, которые обеспечивают полный цикл переработки от приема отходов до производства готового сырья.

Сферы применения