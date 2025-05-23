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Оборудование и расходные материалы для промышленной маркировки и этикетирования
иллюстрация: markjet.ru

Оборудование и расходные материалы для промышленной маркировки и этикетирования

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:45 23.05.2025

Промышленная маркировка и этикетирование — ключевой этап производственного и логистического процессов. Правильная идентификация продукции необходима для отслеживания товара, соблюдения нормативных требований, защиты от подделок и повышения узнаваемости бренда. В этой статье мы рассмотрим, что входит в категорию оборудования и расходных материалов для маркировки — https://markjet.ru, где они используются, какие виды существуют и как выбрать оптимальное решение под конкретные задачи.

Где используется промышленная маркировка

Сферы применения маркировки охватывают практически все отрасли:

  • пищевая промышленность — дата производства, срок годности, состав, штрих-коды.
  • фармацевтика — серийные номера, коды прослеживаемости, 2D DataMatrix.
  • промышленное производство — серийные номера, технические параметры, заводская информация.
  • логистика и склад — этикетки с информацией о продукции, маршрутах доставки, штрих-кодах.
  • розничная торговля — этикетки с ценой, составом, размером, QR-кодами.
  • автомобилестроение и электроника — маркировка комплектующих и плат для отслеживания в цепочке поставок.

Оборудование для маркировки и этикетирования: основные виды

Оборудование условно можно разделить на три основные категории:

Принтеры этикеток

Применяются для печати на самоклеящихся этикетках, чаще всего — с использованием термотрансферной или прямой термопечати.

Типы:

  • термопринтеры — для краткосрочных этикеток (логистика, продукты питания).
  • термотрансферные принтеры — долговечная маркировка, устойчивая к влаге, свету и механическим воздействиям.
  • индустриальные принтеры — для массовой печати в промышленных условиях.
  • настольные принтеры — для небольших объёмов.

Аппликаторы этикеток

Оборудование для автоматического нанесения этикеток на упаковку. Бывает:

  • полуавтоматическое — требует участия оператора.
  • автоматическое — интегрируется в производственную линию.

Применяется для цилиндрических, плоских и нестандартных поверхностей.

Промышленные маркираторы

Устройства для прямой маркировки на поверхности товара (металл, пластик, дерево, стекло и т.д.), без использования этикеток.

Основные виды:

  • лазерные маркираторы — высокая точность, стойкость, не требуется расходных материалов.
  • каплеструйные (инжектные) — быстрые, подходят для неровных поверхностей.
  • термоструйные — высокая чёткость и разрешение.
  • ударно-точечные — для маркировки металла и твёрдых поверхностей.
  • термотрансферные маркираторы — идеальны для гибкой упаковки.

Расходные материалы для маркировки и этикетирования

Выбор расходных материалов напрямую влияет на качество маркировки, её устойчивость к внешним факторам и долговечность. Основные категории:

Этикетки

  • Бумажные — для непродолжительного использования.
  • Синтетические (полипропилен, полиэстер) — влагостойкие, устойчивы к разрывам и химии.
  • Термоэтикетки — чувствительны к температуре, не нуждаются в риббонах.
  • Термотрансферные — используются с риббоном, долговечны.

Красящие ленты (риббоны)

Используются в термотрансферной печати. Вид риббона подбирается в зависимости от материала этикетки:

  • восковые (wax) — для бумаги, наименьшая стойкость.
  • воск-смола (wax/resin) — повышенная стойкость, универсальное решение.
  • смоляные (resin) — максимальная стойкость, используются с синтетическими этикетками.

Картриджи и чернила

Для каплеструйных и термоструйных принтеров. Бывают:

  • ва водной основе — для пористых материалов.
  • на основе растворителя — для глянцевых и непористых поверхностей.

Критерии выбора оборудования и расходников

Перед выбором важно чётко определить цели, объёмы и условия эксплуатации. Ниже — ключевые параметры для подбора:

Объём и скорость печати

  • Для крупных производств необходимы индустриальные принтеры или автоматические аппликаторы.
  • В небольшом бизнесе подойдут настольные принтеры.

Тип продукции и материал упаковки

  • Для бутылок и туб нужны аппликаторы с функцией вращения.
  • Для гибкой упаковки подойдут термотрансферные маркираторы.
  • Для металла и пластика — ударно-точечные или лазерные решения.

Требования к стойкости маркировки

  • Важно учитывать: контакт с водой, УФ-излучением, химикатами.
  • При высоких требованиях к стойкости используйте смоляные риббоны и синтетические этикетки, либо лазерную маркировку.

Наличие сертификаций и нормативов

Некоторые отрасли требуют обязательного нанесения 2D-кодов, EAC, DataMatrix, QR, соответствующих ГОСТ и международным стандартам.

Интеграция в производственную линию

  • Возможность подключения к ERP/СКУД системам.
  • Совместимость с датчиками и программным обеспечением (например, LabelView, NiceLabel, Bartender).

Специалисты отмечают: системы промышленной маркировки и этикетирования — неотъемлемая часть современных производств. От правильного подбора оборудования и расходных материалов зависит не только качество маркировки, но и эффективность логистики, соответствие нормативным требованиям и имидж компании. При выборе важно учитывать специфику продукции, условия эксплуатации и масштаб бизнеса, а также заранее оценить перспективы автоматизации и интеграции решений в текущие бизнес-процессы.

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