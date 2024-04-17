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Обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества и Татарстана
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества Крыма и Татарстана

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 17.04.2024

Глава Крыма встретился с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Стороны обозначили план действий по всем сферам сотрудничества. Сергей Аксёнов отметил, что Крым и Татарстан продолжают планомерно развивать межрегиональное взаимодействие в отраслях торговли и экономики, здравоохранения и образования, культуры и спорта.

Наши взаимоотношения основаны на традициях дружбы, культурной и духовной близости народов республик. Уверен, так будет и впредь, – подчеркнул Глава Крыма и выразил благодарность руководству и жителям братского региона за постоянную поддержку.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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