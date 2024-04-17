фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества Крыма и Татарстана
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
10:34 17.04.2024
Крым и мир 2024-04-17
Глава Крыма встретился с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Стороны обозначили план действий по всем сферам сотрудничества. Сергей Аксёнов отметил, что Крым и Татарстан продолжают планомерно развивать межрегиональное взаимодействие в отраслях торговли и экономики, здравоохранения и образования, культуры и спорта.
Наши взаимоотношения основаны на традициях дружбы, культурной и духовной близости народов республик. Уверен, так будет и впредь, – подчеркнул Глава Крыма и выразил благодарность руководству и жителям братского региона за постоянную поддержку.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Просмотры: 9
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир
Комментарии для сайта Cackle