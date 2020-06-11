Обращение Сергея Аксёнова в связи с Днем памяти святителя Луки Войно-Ясенецкого

Глава Республики Крым отметил заслуги выдающегося хирурга, ученого и богослова. Приводим текст обращения полностью.

11 июня православный мир чтит память святителя и исповедника Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского. Жизнь святителя – великий духовный и нравственный пример для всех нас. Выдающийся хирург, ученый и богослов, Лука Войно-Ясенецкий самой своей жизнью доказал несостоятельность мифа о несовместимости веры и знания. В тяжелых испытаниях, в ссылках и лагерях он мужественно исповедовал Христа.

Не надо вспоминать о временах минувших и их благословлять, а нынешнее время проклинать. Надо знать, что во все времена и на всяком месте люди, подлинно ищущие спасения, могут его найти», — говорил в своих проповедях святитель Лука.

Слова, актуальные во все эпохи и для всех поколений.

В начале Великой Отечественной войны святитель направил из ссылки в Москву телеграмму, в которой выразил готовность «оказать помощь в условиях фронта или тыла, там, где будет доверено», а после войны – снова вернуться в ссылку.

Поступок настоящего патриота, для которого судьба Родины неотделима от личной судьбы, беззаветно любящего свою страну и свой народ.

В годы своей земной жизни хирург от Бога Лука Войно-Ясенецкий спас тысячи людей. Сегодня к нашему великому святому в своих молитвах обращаются миллионы верующих во всем мире. Многие получают чудесную помощь и исцеление от самых тяжелых болезней.

В центре Симферополя установлены памятники небесным покровителям России и Крыма – Сергию Радонежскому и Луке Войно-Ясенецкому. Они соседствуют с возрожденным кафедральным собором в честь святого князя-воина Александра Невского. Это символично. Как символично и то, что исторический договор о воссоединении Крыма с Россией был подписан 18 марта – в день обретения мощей святителя Луки.