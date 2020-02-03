Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | «Обратная сторона» вирусных инфекций – кому «эпидемия», а кому легкая нажива

crimeapress_news

 «Обратная сторона» вирусных инфекций – кому «эпидемия», а кому легкая нажива
Фото: ФБ

«Обратная сторона» вирусных инфекций – кому «эпидемия», а кому легкая нажива

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:40 03.02.2020

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма констатирует: в связи с эпидемией коронавируса в Китае, у нас начинается ажиотаж, на котором кое-кто получает сверхприбыль. Депутат назвала это не бизнесом, а наглостью.

Похоже, кто-то от желания нажиться на панике и своей наглости совсем «улетел в космос». В Забайкалье за день почти в 10 раз подорожали медицинские маски. В Курской области их цену взвинтили в 35 раз!

Я напомню тем, кто забылся: аптека — это не просто бизнес. Это место, куда люди приходят за спасением. Коронавирус — страшная и смертельная зараза. Люди и так напуганы новостями из Китая, — отметила Поклонская.

По ее мнению, срабатывает принцип: «Кому война, а кому — мать родная».

У нас и так на прилавках лежит огромное множество различных лекарств-«пустышек» по цене, равной месячной оплате коммуналки в квартире. И ситуация с защитными масками — это показательный случай. Да-да, спрос рождает предложение! Давайте ещё вдобавок накрутим цены в 5-10 раз на все противовирусные препараты, а? Чего мелочиться-то?! Если вы ещё где-то столкнётесь с таким же беспределом с ценами на лекарства — пишите мне. Буду рассылать запросы, — пообещала депутат.

Она уточнила: первый запрос уже отправлен сегодня на имя Генерального прокурора РФ и ФАС.

Мы сейчас переживаем эпидемию гриппа — не китайского, а обычного. Следует, наоборот, вложиться в производство недорогих и качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов, чтобы они были по карману и бабушке в Симферополе, и дедушке на Урале.

А владельцев аптек я призываю включить совесть — если она ещё осталась. Потому что люди оказываются в безвыходном положении, когда не хватает денег на лекарства — в таком случае им только и остаётся прибегать к советам доктора-чудака Малахова: лечиться всякими спиртовыми настойками или ещё чем похуже. Считаю, что это недопустимо в XXI веке, — подытожила Наталья Поклонская.

«Обратная сторона» вирусных инфекций – кому «эпидемия», а кому легкая нажива

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.