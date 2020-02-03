 «Обратная сторона» вирусных инфекций – кому «эпидемия», а кому легкая нажива

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма констатирует: в связи с эпидемией коронавируса в Китае, у нас начинается ажиотаж, на котором кое-кто получает сверхприбыль. Депутат назвала это не бизнесом, а наглостью.

Похоже, кто-то от желания нажиться на панике и своей наглости совсем «улетел в космос». В Забайкалье за день почти в 10 раз подорожали медицинские маски. В Курской области их цену взвинтили в 35 раз! Я напомню тем, кто забылся: аптека — это не просто бизнес. Это место, куда люди приходят за спасением. Коронавирус — страшная и смертельная зараза. Люди и так напуганы новостями из Китая, — отметила Поклонская.

По ее мнению, срабатывает принцип: «Кому война, а кому — мать родная».

У нас и так на прилавках лежит огромное множество различных лекарств-«пустышек» по цене, равной месячной оплате коммуналки в квартире. И ситуация с защитными масками — это показательный случай. Да-да, спрос рождает предложение! Давайте ещё вдобавок накрутим цены в 5-10 раз на все противовирусные препараты, а? Чего мелочиться-то?! Если вы ещё где-то столкнётесь с таким же беспределом с ценами на лекарства — пишите мне. Буду рассылать запросы, — пообещала депутат.

Она уточнила: первый запрос уже отправлен сегодня на имя Генерального прокурора РФ и ФАС.