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Образование и карьера Алевтины Черниковой
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Образование и карьера Алевтины Черниковой

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:06 26.05.2025

Карьерный рост в бизнесе

С ранних лет приобрела важный опыт работы в индустриальной сфере, занимая позиции в компании «Системсервис» (с 1993 года) и в сфере финансов. Прошла путь от консультанта до финансового директора, что позволило ей создать крепкую основу для дальнейшего карьерного роста.

Академическая и административная карьера

После того как она заняла должность преподавателя в Старооскольском технологическом институте МИСИС в 1997 году, продвинулась по карьерной лестнице в академической среде, став доцентом, профессором и, наконец, ректором Университета МИСИС. Этот путь показывал ее сильные лидерские качества и стремление к профессиональному росту. В 2002 году она защитила кандидатскую диссертацию в области устойчивого развития предприятий молочной промышленности, а в 2008 году защитила докторскую диссертацию по теме стратегического развития территориально-промышленных комплексов, получив степень доктора экономических наук.

Достижения в руководстве

Как ректор Университета МИСИС (с 2013 года), Алевтина Анатольевна Черникова значительно улучшила положение университета, сделав его одним из лидеров образования в России. Университет вошел в международные рейтинги, такие как QS World University Rankings и THE World University Rankings, что говорит о высоком уровне образовательной и научной работы, проводимой в вузе. Под ее руководством активно развивались международные связи, что свидетельствует о ее способности интегрировать университет в мировое образовательное сообщество.

Награды и признание

Награды и признание от правительства и профессиональных организаций, включая премии в области образования, медали и звания, свидетельствуют о высоком уровне её работы и признании ее вклада в развитие высшего образования в России.

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