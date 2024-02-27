Обрезка деревьев в Симферополе – какие улицы будут перекрыты завтра

Внимание! Временное ограничение движения.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений в Симферополе с 07:30 до 00:00 28 февраля будет ограничено движение на участках улиц:

— ул. Крылова (от ул. Турецкая до ул. Караимская);

— ул. Желябова (от ул. Маяковского до ул. Гоголя и от ул. Гоголя до ул. Горького).

Как уточнили в администрации крымской столицы, меняются маршруты движения автобусов.

В связи с проведением работ по обрезке деревьев 28.02.2024 по ул. Крылова на участке от пересечения с ул. Турецкой до ул. Караимской, движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 4 «Неаполь Скифский – Льдозаводское» будет осуществляться по пр. Кирова, пл. Амет-Хана Султана, ул. Козлова, ул. Караимская. Движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 8 «ул. 51-й Армии – парк им. Тренева (ул. Самокиша)» будет осуществляться по пр. Кирова, пл. Амет – Хана Султана, ул. Козлова, ул. Караимская. Движение автобусов в прямом направлении по муниципальному автобусному маршруту № 69 «Пневматика – мкрн. Загородный (ул. Ковыльная)» будет осуществляться по ул. Севастопольской, пр. Кирова, — говорится в сообщении.

Администрация города Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы заранее планировать маршрут по городу.