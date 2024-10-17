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Обрезку деревьев вдоль линий электропередач в Крыму должны завершить до 1 ноября
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Обрезку деревьев вдоль линий электропередач в Крыму должны завершить до 1 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:00 17.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов напомнил главам администраций муниципальных образований о необходимости завершить работу по обрезке ветвей деревьев вдоль линий электропередачи до 1 ноября.

При этом Глава республики потребовал актуализировать все графики работ по каждому муниципалитету. «В случае срыва сроков в отношении ответственных за обрезку лиц будут применяться взыскания. Еще раз предупреждаю руководство администраций: аварийных ситуаций из-за падения веток на ЛЭП возникать не должно, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По информации генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Максима Шклярского, на сегодняшний день обрезано 5,6 тыс. деревьев. В рамках поручения Главы республики к 1 ноября планируется подровнять еще 2,5 тыс. зеленых насаждений вдоль ЛЭП.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил, что благодаря личной вовлеченности руководства «Крымэнерго» в работу с обращениями граждан снижается количество жалоб, поступающих в адрес Главы Крыма.

Качество отработки обращений продолжим повышать. Очень важно рассматривать каждое из них индивидуально, вникать и отзваниваться людям с готовым решением. Подчеркну, формального отзвона о том, что приняли в работу тот или иной вопрос, недостаточно. Должен быть результат. Также нужно продолжать работать с социальными сетями, особенно с учетом нестабильной погоды в осенне-зимний период, – сказал Глава республики.

Отмечается также, что уменьшилось количество жалоб на качество электроэнергии благодаря замене оборудования трансформаторных подстанций.

За прошедший период в основном обращения поступали из Бахчисарайского, Симферопольского и Белогорского районов. «Крымэнерго» отработало по подстанциям в Сакском районе. До конца следующей недели сделают ТП в селе Курском Белогорского района. В целом планируем продолжить эту работу и в следующем году. Вопрос по скачкам напряжения должен быть снят с повестки дня, – отмечает Глава Крыма.

В связи с ухудшившимися погодными условиями незначительно снизилось количество выполняемых мероприятий по техническим присоединениям. Сергей Аксёнов пояснил, что ситуация обоснована нехваткой рабочих. Поэтому принято решение привлечь частные организации.

В дополнение Максим Шклярский сообщил, что перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливаются только с использованием электричества, продолжается. Сегодня уже 2 500 квартир начали оплачивать электроэнергию по сниженной ставке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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