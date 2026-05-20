Обрушение балкона в севастопольской школе: что происходит на месте ЧП

К сожалению, произошла трагедия. Ребята вышли на балкон, он не выдержал нагрузки, сложился, ребята упали, получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время все в больнице, трое – в тяжелом состоянии. Врачи ими занимаются. Предварительно, Слава Богу, угрозы для их жизни нет. Хотя один парень прямо сейчас находится на операционном столе. Двумя другими «тяжелыми» пострадавшими тоже занимаются, — сообщил Развожаев.

По словам губернатора, пострадавшие ребята — будущие выпускники. Власти обещают помочь им решить вопросы с предстоящими экзаменами и поступлением.

Это выпускной класс, конечно, у них были планы, связанные со сдачей ЕГЭ, поступлением в различные университеты. Максимально подключимся, чтобы эта беда, которая с ними приключилась, не отразилась в дальнейшем на их жизни, чтобы у них были возможности реализовать свои планы по поступлению (в вузы – ред.). Также будет сделано все с медицинской точки зрения, чтобы ребят полностью восстановить, — заверил глава города.

Сейчас территория вокруг рухнувшего балкона оцеплена. На месте происшествия работают правоохранители – полиция и следователи. Как выяснилось, эту школу открыли после капремонта год назад. Развожаев заверил, что будет проведено тщательно расследование причин инцидента.

Конечно, будет проведено глубокое всестороннее расследование. Как вы знаете, Следственный комитет уже возбудил соответствующие дела. Все выводы будут сделаны, все виновные будут, безусловно, наказаны. Где произошел этот сбой, кто недосмотрел, кто проявил головотяпство – либо на стадии проектирования, либо на стадии исполнения проекта, либо просто не включил вовремя голову – в любом случае оценка будет дана, — сказал он.

И добавил, что вся школа, кроме рухнувшего балкона, в порядке. К слову, оказалось, что это был не балкон, а козырек. Как он трансформировался в балкон и почему там оказались люди — также выяснят следователи.

С этим будут разбираться следователи. Он (козырек) проходил только косметический ремонт, у него изначально была другая функция. Как так получилось, что он эксплуатировался как балкон?.. Хотя, опять же, есть информация, что он регулярно так использовался до ремонта много лет, начиная с давних украинских времен. После ремонта, видимо, сделали какие-то неправильные мероприятия, и надо сейчас будет разобраться, что предусматривалось в проекте и как так получилось, — отметил Развожаев.

Как сообщалось, в севастопольской школе № 13 год назад был сделан ремонт. По президентской программе отремонтировали основное здание, мастерские, тир и столовую. Полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили фасады, привели в порядок все помещения, в классах поставили кондиционеры, закупили оборудование.

