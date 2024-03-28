Общественная палата Крыма подаёт в суд иск об энергоблокаде

Общественная палата Республики Крым 29 марта подаст в Верховный суд региона иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады, сообщили

Общественная палата Республики Крым просит Верховный суд Республики Крым признать факт нарушения права граждан РФ, проживающих на территории Республики Крым, на жизнь и здоровье в результате «энергетической блокады» Республики Крым, а также признать за ними право на компенсацию морального вреда. Подача искового заявления состоится 29 марта, — говорится в сообщении.

В палате уточнили, что ответчиками выступят кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и частное акционерное общество «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Власти Республики Крым подали иск об энергоблокаде в Арбитражный суд Крыма 4 марта. Объем претензий Крыма к Украине по этому иску составляет более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По словам председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, в качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

СПРАВКА: Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.