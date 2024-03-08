Общественная палата Республики Крым поздравляет с Международным женским днем

Милые женщины! Крымчанки!

Примите мои самые сердечные поздравления с Международным женским Днём 8 Марта. Этот прекрасный первый весенний праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности: любовь, семья, верность. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, на достойные дела, на творчество.

Вы, наши дорогие женщины, вносите большой вклад в развитие России и Крыма, трудитесь на самых важных и ответственных участках. Прекрасная половина населения Крыма принимала самое непосредственное участие в событиях Крымской весны. Одна из первых рот нашего ополчения была женской.

Сегодня наши женщины всячески поддерживают наших воинов, участвующих в спецоперации, и приближают тем самым нашу общую Победу, а нередко вы и сами становитесь с оружием в руках плечом к плечу с воинами-мужчинами. Глубокий поклон Вам за вашу самоотверженность и стойкость.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях!

Председатель Общественной палаты Республики Крым А. А. ФОРМАНЧУК