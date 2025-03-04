Общественная палата Севастополя — партнер филиала Общества «Знание»

В целях усиления просветительской работы среди молодежи и жителей Города-Героя филиал Общества «Знание» и Общественная палата Севастополя заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор филиала Общества «Знание» Анна Глухова и председатель Общественной палаты Александр Трошев. Мероприятие состоялось в городской Точке кипения.

Соглашение предполагает сотрудничество по различным направлениям, в частности, объединение усилий в расширении лекторского сообщества Российского Общества «Знание» и создание условий для их профессионального роста, распространение знаний об истории страны и ее достижениях, объективное освещение тех или иных исторических фактов и событий.

Отметим, что организации уже имеют положительного опыт сотрудничества в проведении совместных просветительских мероприятий. В числе членов Общественной палаты – лекторы Общества «Знание», каждый из которых является экспертом в своей области знаний.

Общественная палата активно поддерживает проекты Общества «Знание» на Кубани. В качестве экспертов члены Общественной палаты принимают участие в тематических встречах и мастер-классах просветительской организации, направленных на развитие личностных навыков и патриотическое воспитание молодежи, – отмечает директор филиала Общества «Знание» Анна Глухова.

Кроме того, соглашение станет основой для реализации ряда новых инициатив, направленных на увеличение мероприятий в сфере культуры, укрепления семейных ценностей и профориентации.

Важно вдохновлять молодежь на активное участие в жизни общества, формируя у них чувство ответственности за будущее региона. Уверен, что это соглашение станет основой для долгосрочного и эффективного сотрудничества, которое позволит создать эффективные формы работы и добиться новых высот в просветительской деятельности, – говорит председатель Общественной палаты Александр Трошев.

Мероприятие продолжилось лекцией политолога, заместителя председателя Общественной палаты Севастополя Олега Николаева. Для школьников и студентов он провел тематическую встречу, посвященную традиционным духовно-нравственным российским ценностям. Вместе с аудиторией лектор поговорил об их смысловом содержании, а также обсудил их значение и важность для каждого гражданина.

Речь шла о высоких нравственных идеалах, приоритете духовного над материальным, о значении крепкой семьи, справедливости, взаимопомощи и взаимоуважении, о том, что объединяет людей и формирует основу для сильного общества.

Просветительская программа для ребят продолжилась увлекательной виртуальной экскурсией. Так, с помощью VR-очков школьники и студенты прогулялись по Красной площади и побывали в рабочем кабинете Президента.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя