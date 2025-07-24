Общественники предлагают расширить сельскую ипотеку

В Народном фронте предложили распространить сельскую ипотеку под 3% годовых на все земские программы по привлечению специалистов в сельские районы и малые города. Об этом сообщает «Российская газета».

Общественники уточнили, что льготная программа распространена на населённые пункты с численностью населения до 30 тысяч человек, при этом «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры» действуют в городах с населением до 50 тысяч жителей, где условия и уровень жизни не отличаются от сельских, но они формально не попадают под условия сельской ипотеки.

Народный фронт предлагает расширить действие программы сельской ипотеки на все населённые пункты, где работают земские программы, и дать приоритетное право на её получение именно земским специалистам, — говорится в сообщении.

Руководитель и основатель строительной компании АПС ДСК Александр Кальсин считает, что любая возможность заселить отдалённые территории, — это прекрасная инициатива.

Надо заселять страну вглубь, и именно сельская ипотека позволяет это делать, — подчеркнул девелопер в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов отметил, что льготные ипотечные программы всегда приводят рынок в движение, но при этом очень важно, чтобы их условия отвечали потребностям рынка.

Сегодня максимальная сумма, которую может получить заёмщик в одиночку — 6 млн рублей. Хватит ли этой суммы на покупку участка и строительство дома для семьи? Приоритетная площадь объекта — от 100 кв. м, если строит молодая семья. И от 150 кв. м, если в семье двое и более детей, — уточнил специалист.

По его словам, строительство под ключ в сегменте комфорт обойдётся в 100 тыс. рублей за квадрат.

Не питайте иллюзий, дешевле не будет, если дом строится в реалиях технологических норм, для всесезонного проживания. То есть, придётся потратить минимум 10 млн. И это без учёта участка. Соответственно, 6 млн не хватит. Где бы не находилась локация: отдалённое село, малый городок, строительные материалы от этого дешевле не станут. Созаемщики могут увеличить сумму до 12 млн рублей. И это уже более реальная цифра для строительства, — заключил Вячеслав Котлов.

источник: ЦИАН