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Общественники проверили работу линейного пункта полиции ского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории

Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 11:15 28.08.2024

Общественный совет при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте, в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», в целях общественного контроля за ходом реализации органами внутренних дел задач по обеспечению принципов соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, проверили работу Евпаторийского линейного пункта полиции.

В ходе проверки общественники уделили внимание технической оснащенности помещений, санитарным условиям, освещению и противопожарной безопасности. Особое внимание было обращено на информационные стенды: наличие необходимой документации по информированию граждан о порядке приема обращений и заявлений, контакты руководящего состава и ряда другой информации, свидетельствующей о реализации принципов законности и соблюдения прав граждан, в том числе маломобильных.

Кроме этого, общественники проверили работу наряда патрульно-постовой службы полиции Евпаторийского ЛПП, несущего службу на маршруте патрулирования совместно с контролёром контрольно-пропускного пункта ГКУ РК «Полк народного ополчения Республики Крым», обращено внимание на внешний вид сотрудников, наличие у стражей порядка служебных удостоверений, жетонов, знание административного и уголовного законодательства, законов, регламентирующих их служебную деятельность. Замечаний и нареканий не выявлено.

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В рамках мониторинга общественниками была дана положительная оценка организации работы сотрудников Евпаторийского ЛПП в сфере правоохранительной деятельности, а также деятельности по защите прав граждан.

Уровень и качество подготовки транспортных полицейских, несущих службу на постах и маршрутах патрулирования, а также их неравнодушие в вопросах обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта, являются главными критериями оценки. Проведение подобных мероприятий, направленных на укрепление связей с гражданским обществом и формирование доверия к органам внутренних дел Российской Федерации несомненно дает результаты и помогает поддерживать достигнутый профессиональный уровень, — отмечает председатель Общественного совета Николай Горбунов.

Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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