Общественники проверили работу линейного пункта полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евпатории

В ходе проверки общественники уделили внимание технической оснащенности помещений, санитарным условиям, освещению и противопожарной безопасности. Особое внимание было обращено на информационные стенды: наличие необходимой документации по информированию граждан о порядке приема обращений и заявлений, контакты руководящего состава и ряда другой информации, свидетельствующей о реализации принципов законности и соблюдения прав граждан, в том числе маломобильных.

Кроме этого, общественники проверили работу наряда патрульно-постовой службы полиции Евпаторийского ЛПП, несущего службу на маршруте патрулирования совместно с контролёром контрольно-пропускного пункта ГКУ РК «Полк народного ополчения Республики Крым», обращено внимание на внешний вид сотрудников, наличие у стражей порядка служебных удостоверений, жетонов, знание административного и уголовного законодательства, законов, регламентирующих их служебную деятельность. Замечаний и нареканий не выявлено.

В рамках мониторинга общественниками была дана положительная оценка организации работы сотрудников Евпаторийского ЛПП в сфере правоохранительной деятельности, а также деятельности по защите прав граждан.

Уровень и качество подготовки транспортных полицейских, несущих службу на постах и маршрутах патрулирования, а также их неравнодушие в вопросах обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах железнодорожного транспорта, являются главными критериями оценки. Проведение подобных мероприятий, направленных на укрепление связей с гражданским обществом и формирование доверия к органам внутренних дел Российской Федерации несомненно дает результаты и помогает поддерживать достигнутый профессиональный уровень, — отмечает председатель Общественного совета Николай Горбунов.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте