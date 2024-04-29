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Общественники Симферопольского района проводят акцию «Пасхальный подарок солдату»

Общественники Симферопольского района проводят акцию «Пасхальный подарок солдату»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:46 29.04.2024

По инициативе члена Общественной палаты Крыма Руслана Самсонова в преддверии пасхальных праздников общественные активисты из Симферопольского района запустили акцию «Пасхальный подарок солдату».

Общественники Симферопольского района проводят акцию «Пасхальный подарок солдату»

Патриотическая акция — одна из самых активных инициатив в России, направленная на поддержку военнослужащих и их семей, включая участников СВО. Эта акция предлагает простой, но важный способ выразить свою признательность тем, кто отстаивает нашу страну, — считает Руслан Самсонов. 

Общественники Симферопольского района проводят акцию «Пасхальный подарок солдату»

Ученики Кольчугинской школы №1 им. Авраамова Г.Н. и Симферопольской районной детской школы искусств в рамках акции написали пасхальные поздравления, выражая слова благодарности, поддержки и добрые пожелания. В ближайшее время открытки и письма передадут на фронт.

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Общественники Симферопольского района проводят акцию «Пасхальный подарок солдату»

Фото и материалы: пресс-служба ОП РК.

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