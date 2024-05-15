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Общественные палаты и Северной Осетии будут сотрудничать
фото: скриншот видео alaniatv.ru

Общественные палаты Крыма и Северной Осетии будут сотрудничать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:24 15.05.2024

Соглашение о сотрудничестве в деле сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи подписали Общественная палата Северной Осетии и Общественная палата Республики Крым.

Общественные палаты Северной Осетии и Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит совместными усилиями решать глобальные вопросы, главным из которых является сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, — говорится в сообщении на сайте ГТРК «Алания».

Соглашение подписано в рамках научной конференции «Победное дыхание Крымской весны», которая прошла в Общественной палате Северной Осетии. Ее посвятили 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и 10-летию воссоединения Крыма с Россией. 

источник: ТАСС

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