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Общественные территории Севастополя обрабатывают от американской белой бабочки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Общественные территории Севастополя обрабатывают от американской белой бабочки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:36 23.06.2025

Обрабатывают зеленые насаждения ночью, используя сертифицированный органический препарат, соответствующий всем стандартам и одобренный Россельхозгадзором, сообщает департамент городского хозяйства.

Специалисты ГБУ «Парки и скверы» ежедневно осматривают закрепленные за учреждением территории города, чтобы выявить очаги белой бабочки как можно раньше и устранить их.

Также «Парки и скверы» принимают обращения граждан. Если вы заметили зараженное дерево, то заявку на обработку можно оставить несколькими способами:

  • через систему «Безопасный город» по номеру 112
  • через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»
  • по телефону +7 (8692) 77-75-47
  • отправив заявку на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru
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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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