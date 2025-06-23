Общественные территории Севастополя обрабатывают от американской белой бабочки

Специалисты ГБУ «Парки и скверы» ежедневно осматривают закрепленные за учреждением территории города, чтобы выявить очаги белой бабочки как можно раньше и устранить их.
Также «Парки и скверы» принимают обращения граждан. Если вы заметили зараженное дерево, то заявку на обработку можно оставить несколькими способами:
- через систему «Безопасный город» по номеру 112
- через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»
- по телефону +7 (8692) 77-75-47
- отправив заявку на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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