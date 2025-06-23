Общественные территории Севастополя обрабатывают от американской белой бабочки

Обрабатывают зеленые насаждения ночью, используя сертифицированный органический препарат, соответствующий всем стандартам и одобренный Россельхозгадзором, сообщает департамент городского хозяйства.

Специалисты ГБУ «Парки и скверы» ежедневно осматривают закрепленные за учреждением территории города, чтобы выявить очаги белой бабочки как можно раньше и устранить их.

Также «Парки и скверы» принимают обращения граждан. Если вы заметили зараженное дерево, то заявку на обработку можно оставить несколькими способами:

через систему «Безопасный город» по номеру 112

через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»

по телефону +7 (8692) 77-75-47

отправив заявку на электронную почту: gbu-parki@sev.gov.ru или gbu_parki@mail.ru

источник: пресс-служба Правительства Севастополя