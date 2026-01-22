Общественный совет Ялты озвучил итоги работы за 10 месяцев

35 лет назад мы с нынешним секретарём Общественного совета Натальей Викторовной Касаткиной лично принимали участие в организации и проведении знакового для Крыма Референдума. В 1991-м году обстановка была непростая. Ялта буквально бурлила, но мы выстояли, мы победили. И это была победа всего крымского народа. Победа, которая повторилась в 2014-м, — открывая собрание отметила председатель Общественного совета Людмила Ковалёва.

Нет никаких сомнений, что Крым, Ялта будут и дальше стремительно развиваться. Благодарю весь состав Общественного совета и особенно Людмилу Фёдоровну за активную гражданскую и жизненную позицию, участие в общественной жизни родного города, поддержку и дружбу, — в свою очередь отметил Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

От имени главы администрации Ялты Янины Петровны Павленко и от себя лично сердечно поздравляю всех с Днём Республики Крым. И конечно, хочу поблагодарить Общественный совет за вашу помощь, за то, что наставляете, подсказывайте, мы нашей общей командой делаем одно общее большое дело, чтобы наш город процветал, чтобы нам жилось комфортно, — добавил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.