Общественный совет Ялты озвучил итоги работы за 10 месяцев

Заседание состоялось в День Республики Крым с участием председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского, заместителя главы администрации Ялты Ренарда Кутковского и приглашённых. В начале собрания председатель Общественного совета, Почётный гражданин Ялты Людмила Ковалёва назвала символичным то, что мероприятие проводится в День Республики Крым и поздравила с праздником всех присутствовавших.
35 лет назад мы с нынешним секретарём Общественного совета Натальей Викторовной Касаткиной лично принимали участие в организации и проведении знакового для Крыма Референдума. В 1991-м году обстановка была непростая. Ялта буквально бурлила, но мы выстояли, мы победили. И это была победа всего крымского народа. Победа, которая повторилась в 2014-м, — открывая собрание отметила председатель Общественного совета Людмила Ковалёва.
Нет никаких сомнений, что Крым, Ялта будут и дальше стремительно развиваться. Благодарю весь состав Общественного совета и особенно Людмилу Фёдоровну за активную гражданскую и жизненную позицию, участие в общественной жизни родного города, поддержку и дружбу, — в свою очередь отметил Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.
От имени главы администрации Ялты Янины Петровны Павленко и от себя лично сердечно поздравляю всех с Днём Республики Крым. И конечно, хочу поблагодарить Общественный совет за вашу помощь, за то, что наставляете, подсказывайте, мы нашей общей командой делаем одно общее большое дело, чтобы наш город процветал, чтобы нам жилось комфортно, — добавил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.
После приветственных слов состоялось награждение Почётными грамотами и Благодарственными письмами членов Общественного совета, их помощников, а также руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации Ялты и Ялтинского городского совета.
За 10 месяцев работы нынешнего состава Общественного совета проведено 11 заседаний ОС, на которых рассматривались вопросы образования, культуры, спорта, работы общественного транспорта, здравоохранения и добровольчества. Члены Общественного совета принимали активное участие во всех городских мероприятиях, субботниках и высадках зелёных насаждений. В своей работе Общественный совет руководствовался Указом Главы Республики Крым и Регламентом, утвержденным на сессии Ялтинского городского совета. Особое внимание уделялось исполнению мероприятий по Закону «Об общественном контроле», что способствовало успешному выполнению городских программ по 14 направлениям в рамках национальных проектов на 2025 год.
Среди основных задач на 2026 год — обеспечение общественного контроля за реализацией нацпроектов и городских программ, усиление информационной работы с населением, поддержка социально-уязвимых групп и волонтерских инициатив, содействие в сохранении культурного наследия и развития курорта.
источник: пресс-служба администрации Ялты
