Общественный транспорт в Севастополе работает в штатном режиме

По поручению губернатора Михаила Развожаева департамент транспорта с прошлой недели проводит круглосуточный мониторинг работы общественного транспорта и находится в постоянном взаимодействии с перевозчиками города.

Сегодня утром весь запланированный к выпуску подвижной состав вышел на маршруты, срывов транспортной работы не допущено. Всего на маршруты вышли 160 троллейбусов и 523 автобуса, включая пригородные маршруты. Кроме того, на линиях морского пассажирского транспорта работают семь катеров и паром.

Расписания и схемы движения общественного транспорта всегда можно посмотреть на сайте: https://sevdortrans.ru/bus

Телефон колл-центра ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»: 8 800 777-90-31 (бесплатно, круглосуточно).

Телефон дежурного ГКУ «Дирекция»: 41-72-07. Также можно обратиться на горячую линию: https://sevdortrans.ru/send-message/

Оплатить проезд можно как наличными, так и с помощью банковской карты, телефона, а также карты ЕГКС. Во избежание сложностей при оплате электронными средствами просим иметь при себе наличные деньги — на случай, если ваша карта окажется в стоп-листе или возникнут проблемы со считыванием токена с мобильного телефона.

Стоимость проезда:

наличными — 40 рублей;

банковской картой или телефоном — 35 рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя