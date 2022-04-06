Общежитие для студентов Крымского федерального университета построят в Симферополе к 2024 году

Для студентов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского построят в Симферополе к 2024 году общежите на 250 мест.

Десятиэтажное общежитие на 250 мест общей площадью более пяти тыс. кв. м будет построено в Симферополе к 2024 году. В здании предусмотрено создание жилых, учебных, подсобных и административных помещений. На подземном этаже общежития будут размещены буфет, санузлы для посетителей и технические помещения, – рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который ведёт контроль реализации проекта.

Фасады здания будут выдержаны в лаконичной стилистике, облицованы керамогранитом в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме с выделением элементов декоративной отделки оранжевым цветом. На территории общежития создадут спортивную площадку и открытую гостевую автостоянку. Оно будет расположено на ул. Ялтинской, 20.

Все документы и права на строительство переданы компании «Единый заказчик в сфере строительства». Компания будет проводить торги, выбирать подрядчика и контролировать ход строительства объекта, – отмечает проректор Крымского федерального университета по реализации ФЦП Евгений Беляев.

Положительное заключение Главгосэкспертизы России по проектной документации и результатам инженерных изысканий было выдано в декабре 2017 года. Разрешение на строительство общежития было выдано Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2022 года. В настоящее время объект находится на стадии подготовки к проведению конкурсной процедуры по определению подрядчика, которая будет объявлена в апреле.

Также компания проконтролирует проектирование и строительство других объектов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского — общественно-бытового корпуса и бассейна, реконструкцию учебно-лабораторного корпуса. Работы по проектированию, строительству и реконструкции объектов будут проведены в период с 2022-2026 годы.

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