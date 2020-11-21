Общее число заболевших коронавирусом в Севастополе с начала года приближается к четырем тысячам

По состоянию на утро 21 ноября в Севастополе зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 29 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 15 до 83 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3 810 человек.

В настоящий момент выздоровело 3 257 человек (128 – за последние сутки), 99 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 273 человека: 127 – в инфекционной больнице, 113 – в девятой горбольнице, трое «гражданских» пациентов находятся в госпитале Минобороны. В «Изумруде» – 49 человек, — отметили в городском правительстве.

На амбулаторном лечении – 185 человек. Под наблюдением находится 641 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».