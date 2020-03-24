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Общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к отметке в 500 человек

Общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к отметке в 500 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 24.03.2020

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки увеличилось с 438 до 495, говорится на сайте стопкоронавирус.рф; также сообщается, что по данным на 24 марта, 22 человека выздоровело.

За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшее число новых заражений (28) — в Москве. В Крыму, напомним, выявлено 6 новых случаев с COVID-2019.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты тестов подтверждены в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Также определен круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Контактные лица будут помещены под медицинское наблюдение, сейчас проводится их лабораторное обследование.

Интересно, что специалисты говорят о том, что стране нужно готовиться к «итальянскому сценарию». Об этом, в частности, рассказал Президенту РФ Владимиру Путину главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария — азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск, — сказал Проценко.

Общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к отметке в 500 человек

Мэр Москвы, зампредседателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин также призвал коллег из других регионов «готовиться к сложным сценариям».

В регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы — ну и слава богу, но надо готовиться, — сказал Собянин на совещании, которое провел во вторник днем в больнице в Коммунарке Путин.

Президент осмотрел больничный комплекс в Коммунарке, после чего пообщался с Проценко. В ходе этой беседы он вновь отметил, что в ближайшее время во вторник «в более широком плане посоветуется с правительством».

Общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к отметке в 500 человек

Подробнее о совещании у Президента — ЗДЕСЬ .

Фото: kremlin.ru.

Общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к отметке в 500 человек

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