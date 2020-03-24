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В Крыму уже 7 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»
Фото: nnov.org

В Крыму уже 7 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:52 24.03.2020

В Крыму подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Данные – официальные, подкрепленные рядом анализов. Все заболевшие – недавно вернулись изх неблагополучных по эпидситуации стран.

Установлено, что все заболевшие – жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в Объединенных Арабских Эмиратах… на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии, — сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Крыма. Пациенты находятся в отдельных боксах. У четверых инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом министерства здравоохранения.

Также определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Люди из близкого окружения пациентов госпитализированы. Остальные «контактеры» находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

В Крыму уже 7 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция»

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