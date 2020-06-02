Общекрымский праздник для выпускников все-таки состоится

Глава РК Сергей Аксёнов предложил провести республиканское праздничное мероприятие для выпускников крымских школ.

К сожалению, выпускной у крымских школьников прошел в заочном режиме. И дети, и родители были расстроены. Все ожидали это событие, однако оно не состоялось из-за дистанционного процесса обучения. Считаю, что важно сделать все, чтобы дети почувствовали себя настоящими выпускниками, — отметил Глава Республики.

По мнению Сергея Аксёнова, необходимо рассмотреть возможность организации республиканского мероприятия по примеру «Алых парусов» в Санкт-Петербурге.

Нужно организовать такое мероприятие, которое впоследствии станет традиционным для наших выпускников. Чтобы выпускной запомнился на всю жизнь, и все знали, что это крымчане выпустились в большую жизнь, — добавил он.

Аксёнов уточнил, что решение по дате общекрымского праздника для выпускников будет принято в течение ближайших двух недель.