Общественная организация «Наш Севастополь»: «Недострои убивают детей»

В общественной организации «Наш Севастополь» напоминают:

В начале текущего года в Орловке произошел нечастный случай – погиб ребенок. Играя на недострое, на подростка упала бетонная плита. Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил в течение полугода навести порядок с брошенными стройками: инвентаризировать и обеспечить безопасность. Однако, по прошествии 8 месяцев после трагедии, вопрос так и остался не решен. Мало того, в самой Орловке в нескольких метрах от места гибели мальчика и сейчас «красуются» опасные объекты: неогороженная стройка и еще один недострой.

История, произошедшая в январе в Орловке, потрясла город: трое мальчиков пострадали, гуляя на территории недостроя. Один подросток погиб на месте – на него упала бетонная плита. Двое других были доставлен с травмами в больницу. Реакция главы города на ЧП была молниеносной и безапелляционной: в срочном порядке пересчитать все заброшенные стройки и обеспечить их безопасность – закрыть доступ на объекты.

Как минимум все должно быть огорожено и находиться под охраной. Уведомляем, нет никаких действий – сносим, приводим в порядок, обеспечиваем безопасность. Потом уже в судебном порядке разбираемся. Ни за кем бегать не будем, танцы с бубнами изображать не будем, — заявил тогда Михаил Развожаев.

С первым – пересчетом объектов — чиновники справились очень быстро, реестр был составлен уже в феврале. А вот о второй части поручения, отмечают в ОО «Наш Севастополь», забыли, ровно, как и о сроках, обозначенных Развожаевым:

По городским объектам прошу разобраться в течение месяца, а по всем остальным объектам в течение полугода навести в этом вопросе полный порядок, — сказал губернатор.

С тех пор прошло уже больше 7 месяцев, начался новый учебный год, а недострои, подчёркивают общественники, все также несут ежедневную угрозу нашим детям, ведь поручение Развожаева не выполнено.

Посчитали и забыли. Причем все. И губернатор, давший поручение, и ленивые подчиненные, уже один раз проспавшие жизнь ребенка. Я не требую «танцев с бубнами». Просто выполните свое же обещание и заставьте своих же подчиненных выполнять ваши распоряжения. Мало того, что в городе недострои так и остались доступными для детей, ищущих приключения, так еще в Орловке рядом с местом трагедии ситуация не изменилась. Да, чиновники убрали аварийные балки на том месте, где случилась беда, но буквально в паре метров от него ведется стройка, которая не огорожена, из бетонных плит торчит арматура, к ней имеется свободный доступ. А чуть подальше, в полсотни метров, – еще один аварийный недострой, элементы которого могут рухнуть в любой момент на детей. А ведь в январе главе Качинского муниципалитета поручили провести инвентаризацию всех недостроев в Орловке, а также следить за стройкой напротив места трагедии. И что? И ничего, – задается вопросом председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Аналогичная ситуация и в других районах города. Так, на территории Омеги в непосредственной близости находятся два опасных объекта. Еще один – чуть подальше, на проспекте Героев Сталинграда.

Здесь, в радиусе, буквально, 500 метров три площадки, на которых могут пострадать дети. И это всего за 10 минут инспектирования. Что говорить о масштабах всего города, – говорит Ольга Дронова.

Ответ на сообщение о недостроях дало правительство Севастополя в социальных сетях общественников.

На сегодняшний день правительством Севастополя проводится работа по определению порядка инвентаризации, постановки на учет, сноса и демонтажа аварийных объектов. Осуществить демонтаж либо консервацию в данный момент этих зданий нет возможности из-за отсутствия законных полномочий, – написали чиновники.

Общественница отметила, что в таком случае, ответственность за чрезвычайные происшествия лежит лично на губернаторе.

Выходит, что Михаил Развожаев дает заведомо неисполнимые поручения. Удивительно, что за два года высшее должностное лицо так и не вникло в принципы работы правительства: по какому алгоритму действуют органы исполнительной власти, какие у них полномочия, сколько времени уйдет на согласование всех документов. Либо губернатор, слушая своего советника Сергея Толмачева, просто заботится о своем пиар-имидже, не особо отвлекаясь на фактическое решение проблем – главное в СМИ продемонстрировать образ жесткого и справедливого руководителя. По телевизору показали, а дальше – хоть трава не расти. Но, в данном случае, речь идет о безопасности детей и здесь к вопросу формально подойти никак не получится, – констатирует Ольга Дронова.

В ближайшее время общественная организация «Наш Севастополь» намерена направить в прокуратуру адресный перечень выявленных опасных недостроев с требованием обязать власти обеспечить безопасность этих объектов.

Напомним, по итогам проведенной правительством инвентаризации выявлено в общей сложности 325 потенциально опасных объектов. Их условно можно разделить на 3 категории – объекты, право собственности, на которые принадлежит городу – это 43 объекта. Объекты, находящиеся в частной собственности – 7 объектов. Объекты, информация о собственниках которых отсутствует, обладающие признаками бесхозяйного имущества – 256 объектов.

Ещё одна категория — это объекты по которым уже ведутся проверочные мероприятия. Таких объектов — 19.

В отношении объектов, находящихся в собственности города, балансодержателями будут в срочном порядке осуществлены мероприятия по установлению ограждения и предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц. Департаменту городского хозяйства дано поручение в случае нахождения бесхозяйных объектов в неудовлетворительном состоянии, не подлежащем восстановлению, осуществить работу по сносу объектов, в случае наличия собственника провести работу по привлечению собственников к административной ответственности, – заявил 8 февраля вице-губернатор Алексей Парикин.

Однако даже по таким объектам работы не проведены. В частности, общественники обратили внимание, что территория на пр. Героев Сталинграда, на которой вырыт огромный котлован, принадлежит городу. И даже там безопасность не обеспечена.

Источник: пресс-служба Общественной организации «Наш Севастополь»