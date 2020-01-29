Общественная палата Крыма – об изменениях в Конституцию России

Сегодня в рамках расширенного заседания Общественной палаты Крыма состоялись общественные слушания по обсуждению основных положений Ежегодного послания Президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации и законодательных инициатив по изменению Конституции Российской Федерации.

По итогам слушаний было принято Обращение Общественной палаты Республики Крым к жителям Республики Крым и гражданам Российской Федерации. Приводим его дословно.

Уважаемые крымчане!

Дорогие соотечественники!

Общественная палата Республики Крым, с участием члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, депутата Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Республики Крым, руководителей и представителей профильных исполнительных органов государственной власти Республики Крым, представителей общественности и средств массовой информации провела общественные слушания по обсуждению основных положений Ежегодного послания Президента Российской Федерации В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации и законодательных инициатив по изменению Конституции Российской Федерации.

Участники слушаний единодушно отметили социальную направленность послания и важность предложений по изменению Конституции Российской Федерации, что в очередной раз подтверждает продуманность и поступательность в действиях Президента Российской Федерации В.Путина с момента его первого избрания на высший государственный пост 26 марта 2000 года.

Полагаем, что настоящая позиция Президента по вопросам повышения доходов населения, демографии, образования, здравоохранения и военной сферы – бесспорна и достойна высокой оценки всего гражданского общества.

Предложения по внесению изменений в Конституцию страны сформулированы своевременно и, в случае их принятия, послужат дальнейшей демократизации общественного и государственного устройства, станут надежной преградой для проникновения во власть людей случайных и радеющих только лишь о своем благополучии.

Общественная палата Республики Крым и все участники общественных слушаний полностью и безоговорочно поддерживают позицию Президента Российской Федерации В. Путина, выраженную им в Ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации и законодательных инициативах по изменению Конституции Российской Федерации, считают ее по-настоящему национально-ориентированной, государственной и актуальной.

Призываем всех крымчан и граждан Российской Федерации поддержать нашу оценку в ходе утверждения конституционных поправок на всенародном голосовании.