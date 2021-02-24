Общественная палата РФ призывает число льготников ЖКХ расширить вдвое

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили увеличить количество льготников, для которых оплата услуг ЖКХ должна быть дешевле. Общественная палата считает, сообщает Московский Комсомолец , что падение доходов привело к снижению собираемости платежей и появилась необходимость в расширении льгот. Кто сможет рассчитывать на помощь от государства, рассказала автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Сейчас на субсидии может рассчитывать только та семья, которая тратит на коммуналку больше 22% своих доходов.

Кто сейчас может рассчитывать на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг?

В России существует два типа государственной помощи населению: льготы для определенных категорий граждан и субсидии. Субсидии — более эффективный механизм, так как они учитывают конкретные платежи и доходы. В каждом регионе установлена своя планка, определяющая, в каких случаях, когда и какой семье полагается выплата.

Чаще всего субсидии выделяют тогда, когда расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% доходов семьи. В Москве планка — 10%. Например, в Смоленской области, если доходы домохозяйства меньше прожиточного минимума, за жилищно-коммунальные услуги приходится платить не более 5%. При этом, согласно официальным данным Росстата, в России порядка 12-13% населения относится к числу бедных (с доходами ниже прожиточного минимума), а субсидии получают всего 5-6% семей. Получается, что даже не все бедные люди не могут получить помощь от государства.

Почему так мало семей обращается за помощью? Дело в бюрократии?

Во-первых, некоторые просто не знают, что могут претендовать на такую помощь. Во-вторых, субсидии не выплачиваются при наличии долгов по ЖКХ, за исключением тех граждан, кто договорился о реструктуризации с управляющей компанией или ресурсником. В правилах выплаты субсидий прописано следующее положение: если семья не платит 2 месяца, то помощь от государства прекращается.

Но запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит создает своего рода замкнутый круг. Люди, попавшие в тяжелые жизненные обстоятельства, не в состоянии погасить задолженность без поддержки государства. Но государство свою помощь им прекращает, еще туже затягивая долговую петлю.

Другая проблема — большое количество бумаг, которые потребитель должен собрать и лично принести, чтобы попасть в число льготников. Хорошо, что в конце прошлого года у нас стали автоматически фиксировать отсутствие задолженности за ЖКУ. Раньше и такую справку приходилось получать оффлайн.

Но еще многое предстоит сделать, чтобы упростить систему. В отдельных регионах нужно собрать до 30 справок, чтобы оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ.

Между тем, в век цифровизации все данные можно собрать по ведомственным каналам без непосредственного участия плательщика. Хотелось бы, чтобы процедуру оформления субсидий сделали по аналогии с процессом получения выплаты на детей, где достаточно было написать заявление на сайте Госуслуг. Надо также сократить период расчета доходов семьи до 2 месяцев. Необходимо изменить подход к оценке, по которой определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, но за это время люди могут потерять работу и лишится заработка.

Если правительство поддержит ваше предложение, не приведет ли это к тому, что число льготников вырастет, а платежная дисциплина жильцов упадет?

Наоборот, субсидии могли бы стимулировать энергоэффективное поведение. Было бы хорошо, если бы субсидии становились больше, в случае если человек разумно расходует ресурсы и уменьшает ежемесячный платеж. В 2020-м активно обсуждалось предложение Госдумы, которое поддержал Минстрой. Депутаты хотели увеличить количество льготников, для которых оплата услуг ЖКХ должна быть дешевле. Сейчас на субсидии может рассчитывать только та семья, которая тратит на «коммуналку» больше 22% своих доходов. В ГД предложили понизить порог до 15%. По подсчетам авторов идеи, такая мера должна была помочь еще миллиону потребителей сэкономить. Инициативу поддержали, но Минфин не выделил средств на реализацию.

А сколько денег может потребоваться на реализацию вашей инициативы?

Надо учитывать, что, во-первых, средства, которые выделяют на субсидии, затем, по мере осуществления платежей, возвращаются обратно в бюджет. Во-вторых, многие потребители не оформляют субсидии из-за бюрократических сложностей. Следовательно, эти деньги уже выделены, но продолжают лежать в казне невостребованными. Упрощение порядка выплаты субсидий не приведет к росту затрат. Так что деньги на субсидии у государства есть, они регулярно закладываются и просто не используются.

Есть ли опасность, что получатели будут тратить средства, выделенные на оплату услуг ЖКХ, на что-то другое: покупку продуктов, средств первой необходимости?

Риск есть, но можно сделать сильный заградительный барьер. Например, снимать субсидии сразу после месяца задолженности. Чем выплачивать различные льготы (на оплату ЖКХ, на пособие по инвалидности и т.д.), лучше перейти к единой социальной субсидии именно для людей с низкими доходами. Надо только определить уровень доходов и помогать гражданам единой субсидией. Дальше пусть человек тратит средства по своему усмотрению, но выполняет определенные обязательства и оплачивает установленные счета. Сейчас, чтобы получить помощь, человеку приходится обивать множество порогов, а это уже не помощь, а настоящее издевательство. Все должно быть максимально просто и прозрачно.

Сейчас на федеральном уровне скидка на оплату коммуналки положена семьям погибших военных, также льготы предусмотрены для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий. Может ли появиться новая категория льготников? Например, пострадавший от пандемии коронавируса или локдауна?

Я считаю, что категориальные льготы — это плохо. Те же многодетные семьи, к примеру, есть как бедные, так и очень богатые. Последние явно не нуждаются в дотациях от государства. Надо привязывать выплату только к уровню доходов человека или семьи. Этот показатель должен стать главным критерием, при котором должна перечисляться финансовая помощь от государства.

Источник: Московский Комсомолец