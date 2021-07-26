Общественная палата Севастополя обратилась к губернатору с просьбой ветировать закон о тишине

Общественная палата Севастополя направила губернатору города Михаилу Развожаеву документ с просьбой ветировать закон о тишине в новой редакции. Резолюция была выработана по итогам «круглого стола», в котором приняли участие общественники, музыканты и жители города.

Около 50 человек приняли участие в заседании, организованном Общественной палатой. Все присутствующие единогласно отметили, что закон в новой редакции принимать нельзя, но поддержали введение норм регулирования тишины и покоя на территории лечебных и оздоровительных учреждений, дошкольных и учебных заведений, многоквартирных и жилых домов, а также их придомовых территорий, — отмечают в пресс-службе СРОО «Наш Севастополь».

Но новая редакция закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя» затрагивает права и интересы большого количества граждан, закон является социально значимым и требующим широкого общественного консенсуса.

В период между первым и вторым чтением в первоначальный законопроект были внесены существенные изменения и дополнения, вводящие необоснованные, избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических лиц в сфере их жизнедеятельности на территории Матросского и Приморского бульвара, наносящих удар по туристическому потенциалу Севастополя, ухудшающие инвестиционный климат, что в свою очередь нанесёт вред экономике Севастополя, а также создают сомнительные преимущества и необоснованные ограничения, содержащие в своей структуре ярко выраженные коррупциогенные факторы. При введении ограничений и наличии некорректности формулировок под запрет попали фактически любые действия граждан, в том числе и те из них, при которых не используется звукоусилительная аппаратура. Применительно к территориям Матросского и Приморского бульваров, где ограничения введены круглосуточно, в соответствии с принятыми изменениями там теперь запрещено петь даже тихо акапельно, читать вслух стихи и прозу, использовать радиоприёмники, телефоны, плееры и планшеты, играть на акустической гитаре. В новом законе города Севастополя под тишиной понимается не отсутствие звуков, а отсутствие шума, а под нарушением покоя – наличие шума. Шумом считаются не любые звуки, а только звуки, беспорядочно изменяющиеся во времени и вызывающие неприятные субъективные ощущения, – сказано в резолюции.

Общественная палата Севастополя также изучила мнение жителей города в соцсетях. Статистика такова:

общественные организации города Севастополя провели опрос в социальных сетях, в котором приняли участие более 1000 человек. Результат более 98% опрошенных категорически против нововведений;

публикации против вводимых ограничений в социальной сети «Инстаграм», в группе «Наш Севастополь» собрали 4162 «лайка» и 679 комментариев «за» возвращение музыки на бульвары;

вечером 19 июля 2021г на сайте: http://chng.it/6mSS2RGrQN запущена «Петиция за наложение «вето» на закон Севастополя о тишине, которая за четверо суток набрала более 700 подписей и севастопольцы продолжают подписывать.

В своей совокупности приведенные данные свидетельствуют об остро негативном отношении севастопольцев к вводимым ограничениям.

В резолюции по итогам «круглого стола» отмечено, что участники публичных обсуждений поддерживают инициативу совершенствования регионального законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан, в том числе права на отдых, тишину и покой, но не согласны с запретом музыки на Приморском и Матросском бульварах. Так, участники считают, что новые поправки содержат дискриминационные нормы по отношению ко всему населению Севастополя при этом не рассмотрены альтернативные варианты достижения поставленной цели регулирования.

Деятели культуры, творческая интеллигенция, граждане категорически против введения избыточных ограничительных мер.

Выслушав всех участников обсуждения, Общественная палата города Севастополя приняла решение в случае отказа губернатора в наложении «вето» на содержащий дискриминационные нормы, нарушающие права граждан, закон, принять все установленные законодательством меры для защиты прав и интересов граждан (обратится в прокуратуру о внесении протеста, в правовое управление Администрации Президента РФ, в суд, использовать право законодательной инициативы для отмены норм нарушающих права граждан), — сообщили в пресс-службе СРОО «Наш Севастополь».