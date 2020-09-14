Общественники предлагают выдавать гослицензии риелторам и агентствам недвижимости

В Общественной палате РФ предложили обязать риелторов и агентства недвижимости проходить государственное лицензирование и закрепить за ними статус обязательного субъекта совершения сделок в отрасли, их регулятором могло бы стать министерство экономического развития.

С моей точки зрения, увеличение количества преступлений, связанных с объектами недвижимости, происходит не потому, что государственный контроль этой сферы и совершение сделок с недвижимостью ослаблен, а прежде всего потому, что недвижимость сама по себе представляет собой серьезный крупный актив. И соответственно, внимание организованных преступных группировок сконцентрировано в том числе на этом поле, — цитирует РИА Новости первого зампредседателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артема Кирьянова.

Со стороны правоохранительных органов, по мнению общественника, должно быть больше активности и оперативности в проверке материалов, поступающих по вопросам преступлений в сфере недвижимости.

Возможно, для большей чистоты сделок с недвижимостью целесообразно закрепить статус агента недвижимости, риелтора и агентства недвижимости как обязательного субъекта совершения сделок: и риелторы, и агентства должны проходить государственное лицензирование и иметь государственного регулятора, которым могло бы теоретически стать министерство экономического развития. Специальный статус и полномочия могли бы снять определенную часть напряжения, которая касается действий, предумышленных с точки зрения уголовного законодательства, но не приводящих к безвозвратным потерям, — отмечает Артём Кирьянов.

При этом, как отметил эксперт, риелторы и агентства недвижимости с возможным обретением нового статуса все равно не могут совладать со всем потоком мошенников. Даже те документы, которые составляют агенты недвижимости, должны обязательно проверяться юристом: когда люди экономят на юристах и специалистах, это приводит к плачевным последствиям.

Источник: РИА Новости

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