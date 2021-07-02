Общественники Симферополя берут под контроль объекты, недоступные для инвалидов

Продуктивно, по мнению общественников Симферополя, прошло первое выездное мероприятие рабочей группы по вопросам инвалидов Общественного совета крымской столицы. Активисты проверили «доступность среды» в одном из торговых центров. Экспертами выступили слабовидящая девочка Полина Назаренко и инвалид-колясочник Мария Щербакова.

Когда создавалась рабочая группа, мы услышали боль, переживания и проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Эти люди отрезаны от мира. Выходя из дома, они не уверены в своей безопасности. Город частично не оборудован пандусами, перилами, звуковыми светофорами. Люди стали буквально заложниками своих жилищ. Они не могут позволить себе элементарную прогулку в парке, — заявил председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.

По его словам, этим вопросом быстро и оперативно занялся Общественный совет. И это только начало.

Мы все вместе прошли весь путь от входа до 4-го этажа, посмотрели где в каких местах не хватает разметки, где, что необходимо добавить, с учётом потребностей разных групп инвалидов. По результатам мониторинга будут переданы руководству ТРК «Центрум» рекомендации от рабочей группы Общественного совета Симферополя по устранению найденных недочётов, — уточнил член рабочей группы Юрий Борухович.

Выездной мониторинг – лишь первый шаг на пути создания безбарьерной среды в Симферополе.

Рабочая группа будет регулярно проводить мониторинг объектов Симферополя, выезд на следующий объект запланирован через неделю, — отметил руководитель рабочей группы Дмитрий Баранов.

Общественники уверены: постоянное привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, могут сделать городскую «среду обитания» комфортной.

Я очень рада. Мне очень нравится, что стало больше возможностей куда-нибудь выезжать и не бояться, что я там упаду, – поделилась Мария Щербакова.

Полина Назаренко также отметила, что сейчас создаётся больше условий для комфортного перемещения по городу.

Перед школой-интернатом № 1 на ул.Павленко около перехода положили плитку, что весьма удобно, а также установили мигающий светофор, чтобы привлекать внимание проезжающих автомобилей, – отметила Полина.

Общественники обещают стоять на защите прав инвалидов столько, сколько нужно, ну а мониторинг будет проводиться регулярно.

Фото: Ю.Борухович, видео: ТК «Миллет».