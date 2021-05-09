Общественное движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы

Севастопольское региональное общественное движение «Доброволец» и общественное объединение «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы:

9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!