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Общественное движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы

Общественное движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:42 09.05.2021

Севастопольское региональное общественное движение «Доброволец» и общественное объединение «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы:

9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

В этот праздничный день актив «Добровольца» возложил цветы к памятнику бойцам 318-й Новороссийской стрелковой дивизии, установленному на высоте Горной (недалеко от Сапун-горы). В мае 1944-го за эту высоту шли ожесточенные бои. Погибшие герои обрели покой в Братской могиле, над которой и установлен памятник — 12-метровый обелиск из инкерманского камня.

Общественное движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы

Фото: страница в Facebook лидера ОД «Доброволец» Дмитрия Голикова

Общественное движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» поздравляют с Днем Победы

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