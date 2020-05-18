 Общественное движение «Доброволец» принимает активное участие в работе общегородского штаба «Мы Вместе!»

Огромную роль в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к Дню Победы, сыграл волонтёрский штаб «Мы Вместе!», где в короткий срок были объединены все усилия севастопольцев, направленные на достойную встречу памятной даты – 75 лет Великой Победы. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

Для Севастополя День Победы – один из самых значимых праздников. Необходимость встретить День Победы не только ярко, но и безопасно для наших дорогих земляков, поставила перед штабом множество задач, с которыми волонтёры блестяще справляются. «Никто не забыт, ничто не забыто!» — стало лейтмотивом объединённых сил севастопольцев. Волонтёры штаба «Мы Вместе!» в преддверии Праздника не оставят без внимания ни одного человека, чьими руками ковалась Победа, — говорится в сообщении.

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» приняло активное участие в координации и работе волонтёрского штаба. Общественной организации уже более 5 лет, работающей с ветеранами, была оказана огромная честь стать региональным НКО — оператором акции «Вам, Родные», реализуемого в рамках всероссийской акции «Мы Вместе!» в городе Севастополе.

Накануне праздника руководитель ОД «Доброволец» — Дмитрий Голиков обратился к землякам с призывом:

Сделать Великий День Победы незабываемым для наших героев, не смотря на ту обстановку, которая сложилась в связи с эпидемией коронавируса. Призываем всех, кто готовится поздравить наших заслуженных земляков, сделать это максимально безопасно для ветеранов! «Доброволец» принимает активное участие в работе общегородского штаба «Мы Вместе», считаем целесообразным аккумулировать наши усилия именно в штабе, избежать многочисленных походов к ветеранам и их семьям. Скоординировав нашу работу в едином центре, мы сможем максимально качественно и эффективно поздравить всех и каждого, не подвергая угрозе их жизни и здоровье. Сделать праздник ярким и незабываемым. Муниципалитеты, депутаты, партии, общественные организации, коммерческие организации, частные лица, которые планируют поздравлять ветеранов, могут сделать это сообща. Ваши подарки и поздравления вместе с прочими будут доставлены адресатам по выработанному алгоритму. Грядущий праздник станет ещё одним поводом нам объединиться и достойно встретить День Великой Победы. С уважением — ОД «Доброволец».

Подарки и поздравления отправились к адресатам. Несмотря на коронавирус и режим самоизоляции, День Победы стал ярким и незабываемым событием для тех, кто подарил нам сегодняшний день.

Фото: правительство Севастополя.