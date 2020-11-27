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Общественный транспорт в Севастополе дезинфицируют ежедневно

Общественный транспорт в Севастополе дезинфицируют ежедневно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:30 27.11.2020

В рамках профилактики распространения COVID-19 на всем подвижном составе ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» дезинфекция проводится ежедневно.

Проветривание автобусов, троллейбусов и катеров, влажная уборка салонов и профилактическая дезинфекция ручек дверей, поручней, подлокотников кресел, пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления, спинок сидений проводится по возвращению транспорта в места стоянок. Водители с симптомами острых респираторных инфекций не допускаются к работе, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Общественный транспорт в Севастополе дезинфицируют ежедневно Общественный транспорт в Севастополе дезинфицируют ежедневно

Допущенные к работе транспортники обеспечиваются запасом одноразовых медицинских масок, а также кожными антисептиками для обработки рук. Пассажирам напоминают об обязательном использовании индивидуальных средств защиты.

Автовокзал Севастополя оборудован рециркулятором воздуха. Возле касс нанесена разметка для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Общественный транспорт в Севастополе дезинфицируют ежедневно

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