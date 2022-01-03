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Обстановка в севастопольской акватории – под контролем инспекторов ГИМС

Обстановка в севастопольской акватории – под контролем инспекторов ГИМС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:44 03.01.2022

Праздничные дни – время, когда важность профилактических мер трудно переоценить. Чрезвычайное ведомство ведёт рейдовую работу на суше и на воде. Севастополь – один из немногих регионов в России, где навигация не останавливается на период холодов, а длится круглый год. Потому многих граждан привлекает возможность провести праздничные выходные на рыбалке или просто насладиться морской прогулкой. В период зимних торжеств порядок и безопасность в севастопольской акватории бдительно контролируют сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам.

Обстановка в севастопольской акватории – под контролем инспекторов ГИМС

Ответственных и законопослушных судоводителей встреча с представителями ГИМС не застанет врасплох – к проверке готовы. Нарушителям же за халатность и пренебрежение правилами придётся отвечать: им будет назначено административное наказание. В ходе осмотра плавсредств инспекторы в обязательном порядке запрашивают у водителей все имеющиеся в наличии документы, оценивают, соответствует ли нормам и требованиям оснащение плавсредств спасательным снаряжением. Кроме того, специалисты определяют, могут ли водители быть допущены к управлению судами: им предлагают пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже лёгкую степень опьянения, — сообщает ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Обстановка в севастопольской акватории – под контролем инспекторов ГИМС

В целом сотрудники ГИМС отмечают, что судоводители, выходящие в море в праздничные дни, проявляют себя в основном как ответственные и законопослушные граждане.

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Обстановка в севастопольской акватории – под контролем инспекторов ГИМС

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