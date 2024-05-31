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Обучающиеся «IT-куб. Гагарин» — победители программы «Я в деле»

Обучающиеся «IT-куб. Гагарин» — победители программы «Я в деле»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:26 31.05.2024

«Я в деле» — это просветительская программа, цель которой – развивать молодежное предпринимательство.

В рамках программы обучающиеся «IT-куб. Гагарин» представили интерактивный образовательный проект «Кибермания». Суть проекта — возможность применения технологий виртуальной реальности для изучения физических процессов, сложных явлений или устройств. У пользователей приложения есть возможность свободно перемещаться по локациям, взаимодействовать с объектами, выполнять учебные задания и итоговые испытания на проверку полученных знаний. В команду вошли: Данил Усачёв, Никита Усачёв, Яков Иванов. Ребята одержали победу в номинации «Технологическое предпринимательство». Поздравляем победителей и наставника Сергея Зуева! — отмечают организаторы программы. 

Обучающиеся «IT-куб. Гагарин» — победители программы «Я в деле» Обучающиеся «IT-куб. Гагарин» — победители программы «Я в деле» Обучающиеся «IT-куб. Гагарин» — победители программы «Я в деле» Обучающиеся «IT-куб. Гагарин» — победители программы «Я в деле»

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