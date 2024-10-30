Обучение в рамках образовательного проекта «Маркетплейсы» прошли 100 крымских предпринимателей

За пять дней интенсивного курса участники проекта получили уникальные знания, необходимые для успешной работы на электронных торговых площадках. В программе были рассмотрены ключевые аспекты, включая выбор товара и ниши, а также создание и настройку личного кабинета, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как отметила вице-премьер, особое внимание уделялось практическим занятиям, в ходе которых 9 лучших учеников получили возможность вывести свой товар на торговую интернет-площадку под наставничеством опытных кураторов.

Проект «Маркетплейсы» разработан Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и направлен на поддержку развития бизнеса в регионе.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым