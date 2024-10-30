Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Обучение в рамках образовательного проекта «Маркетплейсы» прошли 100 крымских предпринимателей
актуально в республике
Обучение в рамках образовательного проекта «Маркетплейсы» прошли 100 крымских предпринимателей

Обучение в рамках образовательного проекта «Маркетплейсы» прошли 100 крымских предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 30.10.2024

В Крыму обучение в рамках образовательного проекта «Маркетплейсы» прошли более 100 предпринимателей, самозанятых и физлиц. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

За пять дней интенсивного курса участники проекта получили уникальные знания, необходимые для успешной работы на электронных торговых площадках. В программе были рассмотрены ключевые аспекты, включая выбор товара и ниши, а также создание и настройку личного кабинета, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как отметила вице-премьер, особое внимание уделялось практическим занятиям, в ходе которых 9 лучших учеников получили возможность вывести свой товар на торговую интернет-площадку под наставничеством опытных кураторов.

Узнайте больше:  По делу о взятке: суд арестовал имущество экс-главы судебного управления Крыма

Проект «Маркетплейсы» разработан Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и направлен на поддержку развития бизнеса в регионе.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.