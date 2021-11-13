Обувь Dr. Martens – для тех, кто ценит стиль и свободу, а также знает толк в скидках

Думал ли в середине ХХ века молодой доктор Клаус Мартенс, что его имя войдет в историю? Причем не по «врачебной части», а как мировой бренд, ставший синонимом удобной и надежной обуви. В любом случае его начинание пережило десятилетия. Все вышло, как и было задумано: производство прочной, внешне брутальной, а на деле легкой и функциональной, недорогой обуви переросло в множество заводских линий, моделей, хвалебных отзывов. Бренд Dr. Martens известен, без преувеличения, всем. Эти ботинки носят политики и «звезды» шоу-бизнеса, врачи и спортсмены, студенты и рабочие… Современные модные тенденции позволяют носить «мартинсы» в сочетании с чем угодно: от униформы «милитари» до легких платьишек, от шуб до деловых костюмов. Ботинки с желтой строчкой стали символом свободы духа, неотъемлемым элементом сначала субкультуры, а затем и повседневной жизни миллионов людей. А самое главное, обувь Dr. Martens удобна и прочна, долговечна и доступна.

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Тот, кто носит «мартинсы», знает себе цену. И да, это особый стиль. Вне зависимости от личностных пристрастий: выделанная кожа или глянец, оригинальный принт и оригинальная фактура, неизменная желтая нить и разнообразные шнурки, наконец цвета от классики (четный и вишневый) до яркого дизайна. Как говорится, на складе есть все, выбор за вами.