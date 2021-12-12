Обувь Dr. Martens – когда нужны ботинки и уникальные, и практичные, и стильные. Факты о “мартинсах”

Есть ли в мире обувной моды компании, которым удалось создать продукцию идеально сочетающую в себе неповторимый стиль и превосходные эксплуатационные качества? На ум, конечно же, приходит избитое выражение “на вкус и цвет”… И это бесспорно. Однако! Обувь, которая бьёт рекорды по популярности именно потому, что является образчиком, соединяющим воедино уникальный внешний вид и безусловный комфорт в носке, всё-таки есть – это знаменитые ботинки бренда Dr. Martens. Они маршируют по миру уже десятилетия (появились на рынке в далёком 1947 году), с каждым годом набирая всё большее число поклонников.

В России, к слову, тоже. Благо в нашей стране можно купить Dr Martens на https://dr-martens-diskont.com/ в оригинальном варианте. Что важно! Ведь эту обувь разномастные дельцы подделывают весьма охотно, а реплики, разумеется, это “ни разу” ни “мартинсы”. Технологию производства оригинала повторить практически невозможно.

Чем же примечательны настоящие ботинки Dr. Martens? Причём хороши до такой степени, что из обуви работяг, полицейских и почтальонов когда-то, сегодня они превратились в обувь, которую с удовольствием носят все? И взрослые, и подростки, и мужчины, и женщины… А стоит узнать о “мартинсах” лишь несколько фактов, чтобы понять: такая эволюция – закономерна…

Факт №1: ботинки Dr. Martens – доктор точно причём

“Мартинсы” – единственный пример ортопедической обуви, которая не только комфортна, но и выглядит красиво-стильно. Действительно, появились эти ботинки, благодаря тому что молодой доктор Клаус Мартен сломал ногу. Восстановится пытался быстро, но неудобные берцы явно этому мешали. Имея новаторский склад ума, Мартен принял решение – он сам сошьёт ботинки. Для себя. Но! После первой пары была вторая, третья… сотая. Клаус оказался талантливым модельером, да ещё и понимающим, какой должна быть по-настоящему комфортная обувь. Результат: ботинки признали инновационными и началось их массовое производство, которое осуществляется – теперь уже в гигантских масштабах – и сегодня. Правда, главное условие их выпуска осталось неизменным – ботинки должны быть максимально комфортными, как завещал их автор-доктор.

Факт №2: ботинки Dr. Martens – причём тут семья Григг?



Да при том, что в 1960 году судьба “мартинсов” круто поменялась – лицензию на производство ботинок у доктора Мартенса и его партнёра Фукса выкупили три брата Григг. На тот момент на обувном рынке была высокая конкуренция и семейству пришло предложить покупателям нечто уникальное. Базой для экспериментов “мартинсы” оказались самой что ни на есть отличной. Именно тогда они получили свои легендарные округлые носы, протекторы с уникальным рисунком, чёрно-жёлтую петлю на заднике и главную свою “фишку” – швы стали делать жёлтыми нитками! Покупатели нововведения приняли “на ура”. И до сих пор именно эти “придумки” являются главными говорящими сами за себя чертами “мартинсов”.

Факт №3: ботинки Dr. Martens – действительно для всех



Для всех социальных слоёв населения – если говорить формальным языком. Да! Изначально они создавались для людей, которые работают в условиях далёких от “паркетных”. Их основными покупателями были сотрудники полиции, строители и рабочие на фабриках. По той простой причине, что “мартинсы” – обувь, отличающаяся повышенной прочностью, а также стойкостью к различного рода агрессивным веществам (выдерживают воздействие и бензина, и масла, и даже кислот).

Но – нет! Надолго в статусе “обувь рабочая” ботинки Dr. Martens не задержались: привнесённые братьями Григг “фишки” очень быстро вывели “мартинсоны” на новый этап развития. Обувь стала популярной в среде представителей субкультур, затем их надели панки и готы, а потом в них влюбились и футбольные фанаты: в 60-х годах ботинки синего цвета являлись частью формы «Челси». А дальше было больше – “мартинсоны” прочно прописались в гардеробах культовых музыкантов и даже политиков.

Факт №4: ботинки Dr. Martens – “смерть” была близко, но…



Увы, но история “мартинсов” могла закончиться в 21 столетии… В год, когда бренд отметил своё 40-летие, продажи ботинок вдруг стали резко снижаться. Дошло до того, что осталась только одна фабрика, выпускающая такие ботинки. Однако шедевру обувного искусства удалось не только выкарабкаться из столь ужасающей ситуации, но и оказаться на очередной волне популярности, которая до сих пор держит ботинки Dr. Martens в топе продаваемых брендов. На помощь тогда пришёл Fashion-мир – редкий подиумный показ обходился без участия “мартинсов”. А с подиумов обувь перекочевала в гардеробы звёзд кино и эстрады, а затем и их фанатов вкупе с семьями, родными, близкими… Как результат: нынче армия поклонников впечатляюще велика и продолжает расти с каждым днём.

Продолжают ли создатели ботинок Dr. Martens совершенствовать их? Скажем так, они “держат нос по верху”. Появляются вариации “мартинсонов” (новые модели, цвета, детали в оформлении), рассчитанные на разноплановую аудиторию. При этом концепция этой обуви нерушима – ну нет ей равных на день сегодняшний в том, что касается функциональности и комфорта! Потому – многое вы теряете, если в вашем гардеробе до сих пор нет легендарных ботинок… Окажите себе честь и станьте частью истории бренда Dr. Martens. Не пожалеете – точно…

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