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Объявлены победители гранта имени Дмитрия Гачко в ИТ Парке в Севастополе
фото: pxhere.com

Объявлены победители гранта имени Дмитрия Гачко в ИТ Парке в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 16:19 27.01.2025

В ИТ Парке подвели итоги конкурса на получение гранта имени Дмитрия Гачко. Пятеро студентов Севастопольского государственного университета стали обладателями общей суммы в размере 1 миллиона рублей.

Победителями стали:

  • Риза Измаилов, студент 2-го курса магистратуры,
  • Денис Капнопуло, студент 1-го курса магистратуры,
  • Сергей Коноплев, студент 2-го курса магистратуры,
  • Ярослав Андрейчук, студент 4-го курса бакалавриата,
  • Елена Любарец, студентка 4-го курса бакалавриата.

Все они продемонстрировали отличные результаты в учебе, получив максимальный средний балл 5,0 по итогам двух последних сессий, а также успешно совмещают обучение с работой в одной из компаний-резидентов или стартапах ИТ Парка.

Победителями гранта стали студенты, которые отлично учатся, успевая работать в компаниях-резидентах нашего ИТ ПАРКА, пожелаю им профессиональных успехов и творческих трат полученных средств, — заявил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и Технопарка «ИТ Парк РУС».

Экспертная комиссия состояла из шести представителей СевГУ, включая Александра Александрова, проректора по молодежной политике и стратегическим коммуникациям, возглавившего комиссию, а также трех представителей ИТ Парка, среди которых была заместитель генерального директора ООО «ИТ Парк Рус» Марина Алешина, занимавшая пост заместителя председателя комиссии.

Конкурс проходил с 6 по 28 декабря 2024 года. Участвовать могли студенты всех форм обучения, начиная с третьего курса бакалавриата и специалистов, а также магистранты первого и второго курсов. Ежегодно заявки принимаются до 31 декабря, а объявление победителей состоится до 15 января следующего года.

Справочно:

Технопарк «ИТ ПАРК РУС» — пространство для работы, отдыха и обмена опытом ИТ-специалистов и предпринимателей. Входит в ITG. Основная идея технопарка — развивать современные технологии (микроэлектроника, блокчейн, ИИ, облачные решения), выращивать ИТ стартапы, делая их глобальными, объединять айтишников и создавать мощную коллаборацию. Технопарк — это среда, в которой работает порядка 40 ИТ-компаний численностью более 600 человек, а также платформа акселерационных обучающих программ, развлечений и знакомств.

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