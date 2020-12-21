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"Обычная" история: нашёл на дороге - посадил в огороде. Инцидент в Нижнегорском районе

«Обычная» история: нашёл на дороге — посадил в огороде. Инцидент в Нижнегорском районе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:44 21.12.2020

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России в Нижнегорском районе Крыма в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли у местного жителя наркотики растительного происхождения.

В ходе осмотра домовладения ранее судимого местного жителя сотрудники полиции в огороде обнаружили три куста внешне схожих с растениями конопли. В доме у гражданина стражи порядка обнаружили и изъяли высушенные части растений серо-зеленого цвета. Все вещества и кусты растений были направлены на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятые у злоумышленника вещества являются частями растений конопли общим весом около 280 грамм. Подозреваемый пояснил, что на обочине дороги увидел свёрток, в котором находились семена коричневого цвета. Злоумышленник сразу понял, что это семена конопли. Мужчина решил их высадить у себя в огороде, чтобы вырастить коноплю для личного употребления, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере). Расследование по уголовному делу уже завершено. Материалы дела переданы в суд.

Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

"Обычная" история: нашёл на дороге - посадил в огороде. Инцидент в Нижнегорском районе

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