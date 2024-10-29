Объём добычи газа в Крыму упал на 28% — из-за удара ВСУ по буровым вышкам

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» полностью прекратило эксплуатацию всех месторождений на шельфе Черного моря после удара ВСУ, что привело к снижению объема добычи полезных ископаемых в регионе на 28,1%. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы, проект которого во вторник был одобрен на заседании Совета министров республики.

В июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море. Всего на них находились 109 человек, 3 пострадали, 7 пропали без вести. Сообщалось о приостановке работы только на трех платформах «Черноморнефтегаза». О полном прекращении эксплуатации месторождений ранее не сообщалось.

Объем добычи полезных ископаемых уменьшился на 28,1% ввиду прекращения эксплуатации всех месторождений на шельфе Черного моря ГУП РК «Черноморнефтегаз» с июня 2022 года, — говорится в тексте.

В мае 2023 года замгендиректора «Черноморнефтегаза» Олег Гринь сообщал, что из-за ударов ВСУ предприятие получило в I квартале 2023 года чистый убыток в размере более 1 млрд рублей. Добыча на морском шельфе составляла 90% в общем объеме добычи компании.

В июне 2023 года «Черноморнефтегаз» подписал соглашение с системообразующим банком Крыма РНКБ о разработке трех месторождений природного газа на полуострове с общим объемом инвестиций 22 млрд рублей. Реализация соглашения позволит обеспечить добычу газа в объеме до 310 млн куб. м в год, газового конденсата — до 30 тыс. тонн в год.

О компании

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

В 2019 году глава республики Сергей Аксенов сообщал, что предприятие планировало в 2025 году довести годовой объем добычи газа до 1,7 млрд куб. м, в 2035 году — до 2 млрд куб. м.

источник: ТАСС