Объём водохранилища на реке Марта в Бахчисарайском районе составит около 6,5 миллионов куб. м

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Российской Федераци Дмитрием Михайловичем Кирилловым, представителями профильных министерств и ведомств провели совещание, посвящённое устойчивому водоснабжению Крыма. В ходе выездных мероприятий на территории планируемого водохранилища на реке Марта в Бахчисарайском районе были предметно обсуждены технические вопросы.
По предварительным расчётам, объём водохранилища составит около 6,5 миллионов кубических метров, что значительно увеличит запасы пресной воды, необходимых для нужд населения южнобережья.
На расширенном совещании в Правительстве Крыма были обсуждены текущие проблемы водоснабжения республики и планы на перспективу.
По словам Юрия Гоцанюка, благодаря своевременно принятым мерам республике удалось снизить вододефицит в Восточном Крыму и других регионах.
В 2024 году в Армянске проведены работы по капитальному ремонту хозяйственно-питьевого водопровода, а также капитальный ремонт аварийных участков водоводов в Евпатории. В Керчи и посёлке Героевское продолжается строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяжённостью 53 км.
Мы детально рассмотрели вопросы строительства Солнечногорского и Мартовского водохранилищ для нужд южного побережья Крыма, — отметил Гоцанюк.
Реализация этих мероприятий позволит обеспечить водой 200 тыс. жителей и свыше 2 миллионов гостей Ялты и Алушты.
источник: пресс-служба Правительства РК
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С тегами: водоснабжение Крыма