Обзор книги Алексея Кондрашова «Пока дышим»: когда правда не помещается в заголовок

Сейчас только ленивый не обсуждает книгу Кондрашова Алексея Сергеевича «Пока дышим» — роман, который уже назвали самой честной и пронзительной художественной попыткой осмыслить то, что произошло и продолжает происходить на нашей земле.

Это не пропаганда. Не репортаж. И не удобная правда. Это — разорванные письма, дым над разбитыми городами, материи боли, которые автор вытягивает на свет, обнажая перед читателем самое страшное и самое живое — человека.

Здесь нет деления на «своих» и «чужих». Есть живые судьбы: солдат, женщин, врачей, детей. Те, кто не выбирал участвовать, но оказался внутри. Те, кто сражался — не всегда по собственной воле. Те, кто терял и всё равно пытался дышать.

Стиль книги — суровый, сдержанный, без фальши. Каждая глава — как документ боли, но написанный языком искусства. Здесь звучит и сухой снег на асфальте, и пульс израненного города, и молчание, в котором слышно всё.

Автор романа, Алексей Сергеевич Кондрашов — не новичок в литературе. На его счету порядка пяти серьёзных художественных произведений, каждое из которых поднимает сложные, острые, часто замалчиваемые темы.

Помимо писательской деятельности, он активно занимается общественной работой, оставаясь в живом контакте с теми, о ком пишет. Его взгляд — это не взгляд с трибуны, а взгляд человека, идущего рядом.

Кроме того, Кондрашов является действующим президентом частного детективного агентства, что придаёт его текстам особую наблюдательность, внимательность к деталям и глубину психологического понимания человеческой природы.

«Пока дышим» — это роман, который не даёт готовых ответов. Он заставляет чувствовать. И, возможно, впервые — понимать.

📌 Для тех, кто ищет правду, не в телевизоре, а в душе.

📌 Для тех, кто хочет услышать тех, кого давно не слышно.

📌 Для тех, кто ещё дышит — несмотря ни на что.

Страница Алексея Кондрашова Вконтакте: https://vk.com/id43623809

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 2