Обзор возможностей и технических характеристик СХД HPE 3PAR StoreServ 9450

В современном мире данные являются ключевым активом любого бизнеса, и эффективное управление ими становится критически важной задачей. Системы хранения данных (СХД) HPE 3PAR StoreServ 9450 предлагают комплексный подход к решению этой задачи, сочетая в себе высокую производительность, масштабируемость и богатый набор функций для работы с данными.

Выбор для современных дата-центров

3PAR StoreServ 9450 — это мощная и универсальная система хранения данных, предназначенная для работы в условиях высоких нагрузок и больших объемов информации. Вот несколько ключевых причин, почему эта СХД является оптимальным выбором для современных дата-центров:

Высокая производительность: система обеспечивает низкие задержки и высокую пропускную способность благодаря использованию твердотельных накопителей (SSD) и оптимизированной архитектуре. Масштабируемость: емкость хранилища может быть легко расширена путем добавления новых дисковых полок или модернизации существующих компонентов. Гибкость: поддержка различных протоколов (Fibre Channel, iSCSI, FCoE) и интеграция с основными платформами виртуализации (VMware, Hyper-V) делают данную СХД универсальным решением для разных типов нагрузок. Надежность: система имеет полностью избыточную архитектуру без единых точек отказа, что гарантирует непрерывность доступа к данным.

Общие характеристики и возможности

Рассмотрим подробно ключевые технические характеристики и широкий спектр возможностей, которые предлагает высокопроизводительная система хранения данных 3PAR 9450:

Архитектура: активный контроллер с поддержкой до 8 узлов, масштабируемость до 24 дисковых полок.

Емкость: до 6 Пбайт эффективной емкости с применением технологий дедупликации и сжатия данных.

Производительность: до 3,2 млн IOPS, задержка менее 1 мс при использовании all-flash конфигурации.

Интерфейсы: 80 портов 16/32 Гбит/с Fibre Channel, 40 портов 10 Гбит/с iSCSI/FCoE, 24 порта 10GBase-T iSCSI.

Поддержка протоколов: Fibre Channel, iSCSI, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), File Persona (NFS, SMB).

Функции защиты данных: тонкие снимки (snapshots), удаленная репликация, интеграция с HPE StoreOnce для резервного копирования.

Поддержка гиперконвергентной инфраструктуры: интеграция с HPE Synergy и HPE SimpliVity для создания сред HCI.

Простота управления: единый интерфейс HPE 3PAR SSMC для настройки, мониторинга и автоматизации задач.

Комплексный подход к хранению данных

HPE 3PAR 9450 предлагает комплексный подход к хранению и управлению данными в дата-центре. Благодаря широкому набору функций и поддержке различных протоколов, эта СХД может стать единой платформой для консолидации разнородных нагрузок, упрощения инфраструктуры и повышения эффективности использования ресурсов.

Поддержка различных типов нагрузок

Одна из ключевых особенностей СХД — способность эффективно работать с различными типами нагрузок:

Виртуализация: интеграция с ведущими гипервизорами (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V) и поддержка протокола VAAI обеспечивают высокую производительность и эффективное использование емкости в виртуальных средах.

Облачные среды: поддержка OpenStack Cinder и VMware vVols позволяет легко интегрировать 3PAR StoreServ 9450 в облачную инфраструктуру и предоставлять хранилище в виде сервиса.

Базы данных: оптимизированная архитектура и функции Quality of Service (QoS) делают систему идеальной платформой для размещения требовательных баз данных, таких как Oracle, SQL Server, SAP HANA.

VDI: поддержка нескольких протоколов и интеграция с VMware Horizon View и Citrix XenDesktop обеспечивают высокую производительность и простоту масштабирования в средах виртуальных десктопов.

Производительность и масштабируемость

СХД 3PAR StoreServ 9450 спроектированная для работы в условиях высоких нагрузок и постоянного роста объемов данных. Система обеспечивает высокую производительность благодаря следующим факторам:

Архитектура: все контроллеры работают одновременно, равномерно распределяя нагрузку и устраняя узкие места.

Поддержка твердотельных накопителей: использование быстрых SSD позволяет достичь низких задержек и высокой пропускной способности для требовательных приложений.

Технология Adaptive Flash Cache: интеллектуальное кэширование часто используемых данных на быстрых SSD-накопителях ускоряет доступ и снижает нагрузку на основной массив.

Многоядерные процессоры: использование мощных процессоров Intel Xeon обеспечивает высокую скорость обработки данных и быстрое выполнение задач.

Масштабируемость позволяет легко справляться с ростом данных и увеличением нагрузки:

Федеративная архитектура: возможность объединения до 8 контроллеров в единый кластер с общим пространством имен и централизованным управлением.

Расширение емкости: поддержка до 24 дисковых полок и различных типов накопителей (SSD, SAS, NL-SAS) обеспечивает гибкость при наращивании емкости хранилища.

Thin provisioning: выделение емкости по требованию и на лету позволяет эффективно использовать пространство и избежать простоя незадействованных ресурсов.

Автоматическое перераспределение данных: интеллектуальные алгоритмы автоматически перемещают часто используемые блоки данных на более быстрые носители, обеспечивая оптимальную производительность.

Благодаря сочетанию высокой производительности и простоты масштабирования, СХД 3PAR 9450 представляет собой надежную платформу для создания эффективной и гибкой инфраструктуры хранения данных, способной удовлетворить требования самых требовательных приложений и бизнес-задач.

Инновационные технологии

HPE 3PAR StoreServ 9450 — это не просто мощная и масштабируемая система хранения данных, но и платформа, наполненная инновационными технологиями, которые выводят управление данными на новый уровень. Давайте рассмотрим некоторые из этих технологий подробнее.

Технологии виртуализации и автоматизации данных

Одной из ключевых особенностей данной СХД является широкая поддержка технологий виртуализации и автоматизации данных:

Thin Provisioning: технология выделения емкости по требованию позволяет эффективно использовать пространство хранилища и избежать простоя неиспользуемых ресурсов. Администратор может создать виртуальный том большого размера, но физическая емкость будет выделяться только при фактической записи данных.

Thin Persistence: обеспечивает сохранение преимуществ Thin Provisioning даже при использовании таких функций, как клонирование или снимки данных. Это позволяет максимально эффективно использовать емкость хранилища без ущерба для функциональности.

Thin Conversion: возможность конвертации “толстых» томов в «тонкие» без прерывания доступа к данным. Это упрощает переход на использование Thin Provisioning и позволяет высвободить неиспользуемое пространство в существующих томах.

Adaptive Optimization: интеллектуальный алгоритм, который автоматически перемещает часто используемые блоки данных на более быстрые носители (SSD), а менее активные — на более емкие и экономичные (SAS, NL-SAS). Это обеспечивает оптимальную производительность без ручного вмешательства администратора.

Поддержка технологий дедупликации и сжатия данных

Для максимально эффективного использования емкости хранилища СХД поддерживает технологии дедупликации и сжатия данных:

Дедупликация: процесс устранения избыточных копий данных. Система хранит только уникальные блоки, а дубликаты заменяются ссылками на оригинальный блок. Это позволяет существенно сократить объем хранимых данных, особенно в средах с большим количеством повторяющейся информации (виртуальные машины, резервные копии).

Сжатие: алгоритмы сжатия данных позволяют уменьшить размер хранимой информации за счет устранения избыточности внутри блоков данных. СХД поддерживает несколько алгоритмов сжатия (ZLE, LZE, TLE), которые можно применять к различным типам данных для достижения оптимального баланса между экономией места и производительностью.

Адаптивная дедупликация: интеллектуальный механизм, который автоматически определяет, какие данные будут получать наибольшую выгоду от дедупликации, и применяет ее избирательно. Это позволяет получить высокий уровень сокращения данных без ущерба для производительности системы.

Подведем итог

HPE 3PAR StoreServ 9450 — это идеальный выбор для крупного бизнеса, который нуждается в мощной, масштабируемой и функциональной системе хранения данных.

Сочетание этих факторов делает его универсальной платформой, способной удовлетворить потребности самых требовательных приложений и бизнес-процессов — «Дорфа». А благодаря высокой надежности и простоте управления, эта СХД позволяет ИТ-командам сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на рутинных задачах администрирования.

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