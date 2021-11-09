Очереди «на прививку», вакцины, QR-коды. В Крыму обсудили «коронавирусные» проблемы

Темы вакцинации растут, но показатели заболеваемости COVID-19 бьют «рекорды».

Глава РК Сергей Аксёнов провёл рабочее совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму с руководителем Межрегионального управления Роспотребнадзора Натальей Пеньковской и врио министра здравоохранения РК Константином Скорупским.

Глава Республики акцентировал внимание на вопросах, с которыми обращаются граждане, уточнив, что основная их часть связана с вакцинацией: очереди, как получить вакцину, где узнать информацию о пунктах вакцинации. Еще ряд обращений касается консультаций по Covid-19 и получения QR-кодов.

Помимо этого, Аксёнов сообщил о создании информационного ресурса для отслеживания очередей в пунктах вакцинации, что позволит избежать скопления людей, обеспечит удобство при прохождении вакцинации. Кроме того, должны помочь специалисты Минздрава РФ.

Уже сегодня в Республику должны прибыть коллеги из Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые готовы поделиться методиками работы медицинских учреждений в ковидных условиях. Изначально процесс будет отлажен в Симферополе, и после демонстрации результатов наиболее успешная модель будет растиражирована по всем больницам и поликлиникам Республики Крым, – сказал Аксёнов.

В свою очередь Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю показатель заболеваемости в Крыму является самым высоким за весь период наблюдения. Также главный государственный санитарный врач по РК и г. Севастополю отметила, что введение QR-кодов для допуска на определённые объекты значительно увеличило темпы вакцинации, что является хорошим прогнозом достижения коллективного иммунитета.

Врио министра здравоохранения РК обратил внимание на проблему задержки выдачи QR-кодов лицам, прошедшим вакцинацию. По мнению Константина Скорупского, это связано с увеличением темпов вакцинации, особенно в Симферополе. Для решения данного вопроса подключены волонтеры и студенты-медики. По поручению Главы Крыма эта проблема должна быть устранена до конца недели.

Также в ходе совещания стало известно, что количество вакцины «Спутник V» в Крыму достаточное, чтобы обеспечить более 20 тысяч доз ежедневно.