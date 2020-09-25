Очередная ярмарка в Симферополе. Говорят, цены будут на 15-20% ниже рыночных

Напомним, расширенные сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Симферополе еженедельно по субботам. Эта неделя — не исключение: на торговой площадке традиционно свою продукцию представят крымские аграрии. В том числе покупатели смогут приобрести товары производства крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства.

Для жителей и гостей города будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам на 15-20% ниже рыночных. Все мероприятия будут проводиться с условием соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлию Кимбург.

Ярмарочная торговля 26 сентября развернётся в следующих районах города:

проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская, 177;

парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской / ул. Б.Куна;

дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3.

Работать торговые точки будут с раннего утра до 14:00.